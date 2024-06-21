Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони — Finance.ua

Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони

Міністерство оборони України розпочало розробку Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу у Силах оборони на період до 2032 року. Проєкт стратегії та план заходів на період до 2026 року будуть розроблені до кінця липня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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«Ця ініціатива покликана реформувати систему управління персоналом у сфері оборони на основі досвіду широкомасштабного вторгнення росії та викликів, з якими стикаються військові», — зазначили в Міноборони.

Пріоритетні цілі стратегії включають:

нові підходи до підготовки громадян до збройного захисту держави та військової служби;

прогнозованість рекрутингу та адаптація до умов служби;

впровадження нових механізмів управління військовою кар’єрою за стандартами НАТО, включаючи рейтингову систему відбору та просування по службі;

створення Єдиної бази даних Захисників і Захисниць для вдосконалення обліку персоналу;

розробка цілісної системи соціальної реінтеграції військовослужбовців та ветеранів у цивільне життя;

підтримка сімей загиблих, зниклих безвісти та військовополонених.

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«Ми відходимо від розуміння військовослужбовця як безособового ресурсу. Система, де в центрі стоїть людина, її життя, здоров’я, кар’єрне зростання та соціальний захист, стане ключем до мотивації захищати Батьківщину. Держава має стати відповідальним роботодавцем у сфері оборони», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

У рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

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