Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони — Finance.ua

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Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони

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Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони
Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони
Міністерство оборони України розпочало розробку Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу у Силах оборони на період до 2032 року. Проєкт стратегії та план заходів на період до 2026 року будуть розроблені до кінця липня.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
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«Ця ініціатива покликана реформувати систему управління персоналом у сфері оборони на основі досвіду широкомасштабного вторгнення росії та викликів, з якими стикаються військові», — зазначили в Міноборони.

Пріоритетні цілі стратегії включають:

  • нові підходи до підготовки громадян до збройного захисту держави та військової служби;
  • прогнозованість рекрутингу та адаптація до умов служби;
  • впровадження нових механізмів управління військовою кар’єрою за стандартами НАТО, включаючи рейтингову систему відбору та просування по службі;
  • створення Єдиної бази даних Захисників і Захисниць для вдосконалення обліку персоналу;
  • розробка цілісної системи соціальної реінтеграції військовослужбовців та ветеранів у цивільне життя;
  • підтримка сімей загиблих, зниклих безвісти та військовополонених.
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«Ми відходимо від розуміння військовослужбовця як безособового ресурсу. Система, де в центрі стоїть людина, її життя, здоров’я, кар’єрне зростання та соціальний захист, стане ключем до мотивації захищати Батьківщину. Держава має стати відповідальним роботодавцем у сфері оборони», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
Нагадаємо, Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.
У рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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