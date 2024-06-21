Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів

Казна та Політика
10
Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів
Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів
Запуск механізму кешбеку в межах державної програми «Купуй українське» заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк, посилаючись на заяву першої віцепремʼєр-міністерки економіки Юлії Свириденко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 21 червня.
Читайте також
Нагадаємо, 26 лютого під час заходу" Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку «Купуй українське». За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.
Як розповіла Свириденко, програма кешбеку наразі опрацьовується.
В Мінекономіки працюють над нормативним документом і протягом місяця представлять результати. Запуск програми планують з 1 вересня 2024 року.
Читайте також
Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.
Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму «Український кешбек» до кінця літа цього року.

Банківські картки c кешбеком 💳

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.