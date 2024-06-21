Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів — Finance.ua

Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Програма «Купуй українське»: стало відомо, коли запустять механізм кешбеку за купівлю товарів

Запуск механізму кешбеку в межах державної програми «Купуй українське» заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк, посилаючись на заяву першої віцепремʼєр-міністерки економіки Юлії Свириденко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 21 червня.

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу" Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку «Купуй українське». За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як розповіла Свириденко, програма кешбеку наразі опрацьовується.

В Мінекономіки працюють над нормативним документом і протягом місяця представлять результати. Запуск програми планують з 1 вересня 2024 року.

Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму «Український кешбек» до кінця літа цього року.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.