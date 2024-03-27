Кешбек «Купуй українське»: ЗМІ дізналися, скільки програма може коштувати держбюджету — Finance.ua
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Кешбек «Купуй українське»: ЗМІ дізналися, скільки програма може коштувати держбюджету

Казна та Політика
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Кешбек «Купуй українське»: ЗМІ дізналися, скільки програма може коштувати держбюджету
Кешбек «Купуй українське»: ЗМІ дізналися, скільки програма може коштувати держбюджету
Програма кешбеку «Купуй українське», спрямована на підтримку вітчизняних виробників, може запрацювати вже на початку липня цього року. Державному бюджету вона коштуватиме близько 20 млрд гривень на рік.
Про це пише Forbes із посиланням на джерела.
Співрозмовники видання, знайомі з концепцією програми, розповіли, що її хочуть запустити на початку липня. Першими до неї приєднаються великі рітейл-мережі, а потім її можуть розширити на інші категорії бізнесу.
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Попередньо планується, що кошти повертатимуть на віртуальну банківську картку, а витратити їх можна буде лише на товари, вироблені в Україні.
Найімовірніше, повідомили джерела видання, за товари з програми нараховуватиметься кешбек у розмірі 10%. У такому разі програма коштуватиме на рік близько 20 млрд гривень. Цього року на неї потрібно буде близько 10 млрд, оскільки запуск планується влітку.
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Остаточну концепцію має затвердити уряд, а парламент має проголосувати за виділення коштів.
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський оголосив, що українці в рамках нової державної програми кешбеку «Купляй українське» зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, що виробляються в Україні.
Завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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