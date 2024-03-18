«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти — Finance.ua
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«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти

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«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти
«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти
У лютому цього року президент України анонсував масштабну економічну платформу «Зроблено в Україні», яка покликана стимулювати вітчизняне виробництво та споживання. Як дізнався Ain.ua, ця ініціатива також має дати поштовх до зростання ВВП на 1%.
Уряд має чимало планів щодо нової програми: кешбек для покупців українських товарів, активізація програми з закупівлі шкільних автобусів українського виробництва, компенсації для виробників, пільгові кредитні програми, гранти, ініціатива «єРобота», стимулювання споживчого попиту тощо.
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У коментарі Надія Бігун, заступниця міністра економіки України, розповіла, що уряд розраховує на плюс 1% до ВВП.
«Економіка не працює сама по собі. Кожен із нас — її частина. Якщо ми візьмемо за звичку на рівні першого вибору надавати перевагу українському, — не важливо, ви купуєте сир, чи робите велике замовлення деталей для вашої компанії, — у виграші буде кожен із нас», — зазначає чиновниця.

За аналогією з «єПідтримка»

Механізм кешбеку буде подібний до програми «єПідтримка». Його нараховуватимуть за покупку товарів «Зроблено в Україні» в роздрібних точках продажу. Кошти акумулюватимуться на спеціальну картку, які можна буде витратити на інші українські товари.

Комбінація карток для максимального кешбеку в березні

Наразі електронна версія майданчика «Зроблено в Україні» ще не запрацювала. Станом на 15 березня, жодного вебсайту, крім pulse.gov.ua, єдиним функціоналом якого є громіздка форма звернення представників бізнесу до держави, не представили.
За словами Бігун, сайт запрацює найближчим часом. Він надаватиме виробникам можливість стати частиною платформи, а споживачам — знаходити інформацію про вплив їхніх покупок на економіку країни. Також платформа буде пропонувати бонуси для амбасадорів серед виробників та споживачів.
За матеріалами:
Ain.Ua
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