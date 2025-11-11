0 800 307 555
Експерт назвав три критерії для інвестицій у стартапи

58
На фото: Михайло Пацан (ліворуч) та Петро Чернишов (праворуч)
Інвестувати можна в різні інструменти. Одним з таких є стартапи. Так, багато хто вважає це високоризиковим активом, але мати їх у портфелі зайвим точно не буде.
Такої думки дотримується Голова Наглядової Ради КАІ (Київський авіаційний інститут) та бізнес-янгол українських стартапів Петро Чернишов. Про це він розповів під час конференції «Жити на відсотки».
«Багато інвестую в стартапи. Для кожної людини інвестиції — дуже логічна тема за однієї дуже зрозумілої причини», — сказав він.
Спікер наголосив на важливості формування пасивного доходу після виходу на пенсію. Тобто, ще під час активної роботи та отримання зарплати людина повинна планувати своє фінансове забезпечення на старість. Саме це, за словами Чернишова, створює потребу в інвестиціях.

Чому інвестиції саме в стартапи

На це питання Голова Наглядової Ради КАІ відповів, що чималу роль відіграють засновники цих стартапів та їхні історії. Як сказав Чернишов, коли фаундери розповідають про свої історії, то нам хочеться в них інвестувати.
Стартапи точно повинні бути частиною вашого портфеля. Так, за словами Чернишова, вони повинні складати не більше 30%. Окремо він наголосив на тому, що всі свої 30% портфелю зі стартапами втратити не вийде, бо ви інвестуєте не в один стартап.
Загалом, за словами фахівця, рекомендується зібрати портфель не менше, ніж з 10 компаній.
«Так, дві з цих десяти компаній можуть зникнути, але інші дві можуть покрити вам усі інвестиції в усі десять компаній», — сказав Чернишов.
Також важливим моментом під час інвестицій у стартапи, як сказав Чернишов, є кількість фаундерів.
«Дуже важливий критерій для мене — кількість засновників. Їхні особистості, життєвий досвід, навчання, досвід виграшів та програшів», — зауважив він.
Наостанок Чернишов виокремив три критерії, на які варто звернути увагу, якщо йдеться про стартапи.
«Ви повинні розуміти, чи заробить вам цей фаундер гроші, чи ні. Другий критерій — чи є ринок для цього стартапу, третій критерій — продукт», — розповів експерт. Утім, як сказав спікер, найважливіші критерії — перший та другий, адже саме вони формують розуміння та основу того, чи варто вкладатися в той чи інший стартап або краще його обійти стороною.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
