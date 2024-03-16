В уряді розповіли, коли представлять програму «українського кешбеку» — Finance.ua

В уряді розповіли, коли представлять програму «українського кешбеку» Сьогодні 17:45 — Казна та Політика

В уряді розповіли, коли представлять програму «українського кешбеку»

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на KIEF TALKS заявив, що уряд може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня.

Про це пише Forbes Ukraine.

Він пояснив, що програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити з міжнародними партнерами.

«Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна», — сказав він.

Шурма додає, що також вже розроблена та погоджена методика розрізнення локального товару від не локального.

«Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість», — зазначив голова ОП.

Також продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, «щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу».

«Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла», — резюмував Шурма.

Він заявив, що держава також буде фокусуватися на купівлі українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Нагадаємо, 26 лютого Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні» заявив , що уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

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