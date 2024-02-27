Затверджено зображення національної торговельної марки «Зроблено в Україні» (фото) — Finance.ua

Затверджено зображення національної торговельної марки «Зроблено в Україні» (фото) Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Затверджено зображення національної торговельної марки «Зроблено в Україні» (фото)

на +0,14% ВВП. Як раніше повідомляли у Кабміні, завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту

Кабінет міністрів затвердив зображення торговельної марки «Зроблено в Україні».

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Як йдеться у повідомленні Урядового порталу, «рекомендувати державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності використовувати затверджене цією постановою зображення торговельної марки відповідно до технічного стандарту.»

Для чого це потрібно

Ця дія спрямована на популяризацію товарів, вироблених в Україні, збільшення внутрішнього попиту на національні товари, а також підвищення рівня обізнаності спільноти про національного виробника.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності зможуть використовувати зображення торговельної марки на безоплатній основі.

до 2% приросту ВВП Польщі. За словами заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви, українці працюють легально і роблять значний внесок в економіку країни — від 0,5 до 2% приросту ВВП забезпечили українці. Нагадаємо, в 2023 році українці забезпечили Польщі. За словами заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви, українці працюють легально і роблять значний внесок в економіку країни — від 0,5 до 2% приросту ВВП забезпечили українці.

Також, як уточнив урядовець, українці є власниками, співвласниками та акціонерами понад 29 000 польських компаній — понад 25% усіх компаній із іноземним капіталом у Польщі.

Довідка Finance.ua:

завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП;

нагадаємо, у польських авіакомпаній рекордні прибутки завдяки українцям. Україна вже два роки не має цивільного авіатранспорту, тому українці літають із сусідніх країн, найбільше — із Польщі. Завдяки цьому польські аеропорти та авіакомпанії мають рекордні показники;

у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити 1,2−2%. Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації РП Мацей Дущик під час обговорення у Сеймі законопроєкту про допомогу українцям.

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