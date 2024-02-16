Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників — Finance.ua

Уряд готує створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

В Україні готують створення фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

стійка економіка — це один із пріоритетів Шмигаль зазначав, що— це один із пріоритетів Плану уряду на 2024.

«Два головних завдання. Перше — це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге — це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу. Щотижня працюємо з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту», — сказав очільник уряду.

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Україна також продовжує виконання своїх зобов’язань за програмою з МВФ. Спільно з партнерами й Світовим банком Україна сформувала «матрицю реформ», яка включає всі пріоритетні реформи.

«Готуємо створення Фонду „Зроблено в Україні“ для підтримки вітчизняних виробників. Продовжуємо успішні програми підтримки малого та середнього бізнесу. За програмою єРобота плануємо видати не менше 12 тисяч безповоротних мікрогрантів для створення та розвитку нових бізнесів», — зауважив Шмигаль.

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Також вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків. За словами прем'єр-міністра, буде продовжено курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію, корпоратизацію та дерегуляцію.

Ще один пріоритет Плану дій Уряду на 2024 рік це побудова ефективної цифрової держави.

«Цифровізація залишається ключовою наскрізною реформою для всіх сфер. Наприклад, в освіті цього року буде запущено революційний продукт „Мрія“ — освітній додаток, який об'єднає широкий спектр можливостей для дітей. У Дія.City очікуємо не менше 150 нових резидентів», — зазначив прем'єр-міністр.

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Шмигаль повідомив, що сучасна система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) має запрацювати у 65% міністерств та відомств. Також на цей рік заплановано створення свого роду аналогу «Дії» для держслужбовців. Це, за словами очільник Уряду, прискорить роботу і підвищить її якість та прозорість.

Крім того, уряд продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, планує посилювати інституційну незалежність НАБУ. За словами Прем'єр-міністра, антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

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«Продовжимо реформу корпоратизації. У межах „малої приватизації“ плануємо продаж щонайменше 300 об'єктів. Також плануємо відновити „велику приватизацію“», — додав Шмигаль.

Енергетична незалежність — ще один пріоритет Плану дій Уряду на цей рік. Ключова реформа в цій сфері, як зауважив прем'єр-міністр, — імплементація європейських правил, а також повна інтеграція з Європою. Це стосується як об'єднання ринків, так і збільшення фізичних можливостей для експорту-імпорту електроенергії.

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«Збільшення видобутку українського газу. Постійно працюємо над цим. Цьогоріч хочемо залучити більше приватних інвесторів за рахунок підписання угод про розподіл продукції. Почнемо проектні роботи для будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Будемо розвивати „розумні мережі“, продовжимо децентралізацію енергосистеми, будемо вкладати кошти в енергоефективність та „Зелений курс“ України», — наголосив прем'єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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