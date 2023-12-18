День фінансів: рекордні вклади в банках, ризики зменшення допомоги Україні, 12-й пакет санкцій проти рф — Finance.ua

День фінансів: рекордні вклади в банках, ризики зменшення допомоги Україні, 12-й пакет санкцій проти рф Сьогодні 17:50

Понеділок, 18 грудня. Скільки в США залишилось грошей для допомоги Україні, та чи надсилатимуть повістки через «Дію».

Хто найбільше фінансував Україну в 2023 році. Як Як свідчать дані Міністерства фінансів, загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає $38,4 млрд. Макрофінансова допомога від Європейського Союзу стала найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у 2023 році.

У свою чергу голова НБУ попередив про ризики зменшення фінансової допомоги Україні. Україна отримала запевнення від країн Заходу щодо фінансової підтримки у 2024 році. Але невизначеність зростає, і її потрібно враховувати.

Як заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, Київ може впоратися з імовірним короткостроковим дефіцитом фінансування в «пару місяців». Але подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до дестабілізуючої політики.

Як додала посол України в США Оксана Маркарова, грошей на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України в американському бюджеті майже не залишилось.

За словами радника президента Олега Устенка, якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану «Б». План «Б» може бути багаторівневим.

12-й пакет санкцій проти росії. Рада Європейського Союзу Рада Європейського Союзу підтримала 12-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.

Долар по 42. Засновник і президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак Засновник і президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак прогнозує , що курс долара в Україні наприкінці 2024 року може підскочити до позначки у 42 грн/дол. Протягом року вартість долара може триматися на рівні 40 гривень.

Вихід західного бізнесу з рф. Збитки компаній, які пішли з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну, сягнули щонайменше $103 млрд. Водночас, як Збитки компаній, які пішли з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну, сягнули щонайменше $103 млрд. Водночас, як пише The New York Times, завдяки цьому минулого року російська воєнна скарбниця отримала $1,25 млрд.

До речі, НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни. Вилучення банку зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо «Райффайзен» залишатиметься у списку.

Кількість вакансій в ІТ. Результати дослідження Dou Результати дослідження Dou показують , що на IT-ринку праці вакансій цього року менше, ніж п’ять років тому, загальна кількість становить майже 49 000 вакансій. Головний тренд: кількість нетехнічних вакансій на сайті зросла — на 15% за рік, технічних, навпаки, зменшилась — на 34%.

Повістки через «Дію». Віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров остаточно Віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров остаточно запевнив , що українцям не надсилатимуть повістки через додаток «Дія». Водночас він розповів , які нові послуги з’являться в «Дії».

Міністр оборони Рустем Умєров наголошує, що місцева влада має більше сприяти мобілізаційній роботі в Україні.

Рекордні вклади. Дані Національного банку Дані Національного банку свідчать , що обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, у листопаді зріс на 2,6% до рекордних 1 030,327 млрд гривень.

Також, за даними НБУ, банки в жовтні 2023 року видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн. Це рекорд з початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, що відповідно до нового Закону про оподаткування надприбутків банків, фінустанови зобов’язані сплатити до державного бюджету України 50% прибутку за 2023 рік. З 2024 року ставку податку на прибуток піднято зі стандартних 18% до 25%. Скільки отримає бюджет у результаті ухвалення цього непростого рішення, і як це позначиться на банківській системі - Finance.ua розповідає в новій статті:

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