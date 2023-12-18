Вклади населення в банках сягнули рекордних показників — Finance.ua

Вклади населення в банках сягнули рекордних показників Сьогодні 12:01 — Кредит&Депозит

Вклади населення в банках сягнули рекордних показників, Фото: freepik.com

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у листопаді зріс на 2,6% до рекордних 1 030,327 млрд гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

Вклади населення

З початку поточного року обсяг вкладів населення в банках зріс на 11,2% із 926,488 млрд гривень. Гривневі вклади населення у банках у листопаді зросли на 3,1% до 682,533 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,5% до 347,794 млрд гривень.

Вклади юросіб

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у листопаді зросли на 2,1% до 1 156,024 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у листопаді для юросіб знизилася на 0,3 в.п. до 10,3%, для фізосіб — збереглася на 11,9%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,6%, для населення — 1%.

в т. ч. населення — на 60%. Вклади у валюті за цей час збільшились на 9%. Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв , що депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн. Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%,населення — на 60%. Вклади у валюті за цей час збільшились на 9%.

Довідка Finance.ua:

за словами директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, з другої половини грудня розпочинається «високий сезон» в сегменті гривневих депозитів;

банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ.

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