Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн — Finance.ua
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Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн

Кредит&Депозит
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Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн
Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн
Депозити в національній валюті сягнули півтора трильйони гривень.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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«За оперативними даними НБУ, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн. Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%, в т. ч. населення — на 60%. Вклади у валюті за цей час збільшились на 9%», — сказано в повідомленні.
Графік: Данило Гетманцев/Telegram
Графік: Данило Гетманцев/Telegram
Гетманцев зазначив, що кредитування в національній валюті продовжує потроху відновлюватись як за рахунок корпоративного сектору, так і домогосподарств.
«Видані позики в гривні зростають 6-й місяць поспіль, насамперед, за рахунок державних програм здешевлення кредитування (5−7-9, єОселя)», — пояснює нардеп.
Графік: Данило Гетманцев/Telegram
Графік: Данило Гетманцев/Telegram
Утім, за словами Гетманцева, у порівнянні з довоєнним рівнем, кредитування об'єктивно стагнує через збільшення частки NPL і відрахувань в резерви, підвищення банківських ризиків, посилення вимог до нових кредитів, погіршення фінансового стану позичальників.
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У листопаді кредити в гривні тільки повернулись на рівень кінця 2021 року.
Портфель валютних кредитів за цей час скоротився більш ніж на третину.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомляв директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%. При цьому з урахуванням інфляції реальна дохідність вкладів становитиме 6−7%, що в 2,5 рази вище за дохідність за валютними депозитами;
  • банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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