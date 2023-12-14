Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн — Finance.ua

Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Депозити в гривні сягнули 1,5 трлн грн

Депозити в національній валюті сягнули півтора трильйони гривень.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«За оперативними даними НБУ, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн. Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%, в т. ч. населення — на 60%. Вклади у валюті за цей час збільшились на 9%», — сказано в повідомленні.

Графік: Данило Гетманцев/Telegram

Гетманцев зазначив, що кредитування в національній валюті продовжує потроху відновлюватись як за рахунок корпоративного сектору, так і домогосподарств.

«Видані позики в гривні зростають 6-й місяць поспіль, насамперед, за рахунок державних програм здешевлення кредитування (5−7-9, єОселя)», — пояснює нардеп.

Графік: Данило Гетманцев/Telegram

Утім, за словами Гетманцева, у порівнянні з довоєнним рівнем, кредитування об'єктивно стагнує через збільшення частки NPL і відрахувань в резерви, підвищення банківських ризиків, посилення вимог до нових кредитів, погіршення фінансового стану позичальників.

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У листопаді кредити в гривні тільки повернулись на рівень кінця 2021 року.

Портфель валютних кредитів за цей час скоротився більш ніж на третину.

Довідка Finance.ua:

як повідомляв директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%. При цьому з урахуванням інфляції реальна дохідність вкладів становитиме 6−7%, що в 2,5 рази вище за дохідність за валютними депозитами;

банкіри очікують збереження тренду зниження гривневих ставок, особливо враховуючи поступове зменшення облікової ставки НБУ.

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