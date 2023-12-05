Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції — Finance.ua

Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції Сьогодні 15:01 — Кредит&Депозит

Банкір назвав реальну прибутковість депозитів в Україні з урахуванням інфляції

Українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%. При цьому з урахуванням інфляції реальна дохідність вкладів становитиме 6−7%, що в 2,5 рази вище за дохідність за валютними депозитами.

Такий прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі сайту Обозреватель.

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«На мій погляд, протягом грудня Національний банк України (НБУ) намагатиметься зберегти високу прибутковість гривневих вкладів, закладаючи новий тривалий ринковий тренд до популяризації гривневих вкладів в обмін на досить високу прибутковість. Адже фактично депозити поглинають вільну гривню, що позитивно впливає на інфляційні показники. Звичайно, регулятор відмінно розуміє, що зниження ставки за депозитними сертифікатами вплине на прибутковість гривневих вкладів. Тому можна припустити, що принаймні до кінця грудня суттєві зміни в сегменті депозитів малоймовірні», — наголосив банкір.

На його думку, враховуючи поточну ситуацію, гривневі вклади залишаться набагато вигіднішими, ніж альтернативи в іноземній валюті.

«З огляду на співвідношення прибутковості, чистого прибутку та терміну вкладу, очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням від 3 до 6 місяців. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад», — зазначив Замотаєв.

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У цілому нині гривневі депозити у структурі банківських вкладів становить понад 75%, звичайні валютні депозити — 15−17%. А ще 8−10% становлять так звані конвертаційні вклади — короткі депозити у валюті, які відкрили для переведення гривні у безготівкові долари та євро.

Такі вклади були популярними, коли НБУ ще забороняв пряму купівлю безготівкової валюти. Однак з кінця серпня українці можуть купити валюту на картку без її конвертації через депозит, тому конвертаційні вклади невдовзі зникнуть, у міру закінчення їх термінів дії.

Які суми українці кладуть на депозити

Серед гривневих вкладів найпопулярніші - депозити із сумою 50−100 тис. грн. Їхня частка становить майже половину від загальної кількості.

На другому місці за популярністю — вклади на 100−200 тис. грн. Таких налічується близько 20%. Третє місце з 15% займають депозити на суму до 50 тис. грн.

Депозити на 200−500 тис. грн. склали близько 10−12% у структурі гривневих вкладів. А найпоширеніші - це вклади більш ніж на 500 тис. грн, їх налічується 7−10%.

Загалом кількість депозитів в Україні збільшується. Однією з причин є поступове відновлення української економіки. Крім того, популярності такого способу зберігати заощадження сприяють державні гарантії повернення грошей у разі банкрутства банку.

Так, під час воєнного стану всі 100% коштів із депозитів фізосіб захищені Фондом гарантування вкладів. На думку Замотаєва, на цьому фоні фактор безпеки та надійності при виборі банку вже не настільки актуальний. «Тепер для клієнтів пріоритетними при обранні банку стали зручність і якість сервісу», — зазначив банкір.

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