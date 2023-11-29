Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — дані НБУ Вчора 08:04 — Кредит&Депозит

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — дані НБУ

Процентні ставки за депозитами та кредитами знизилися у відповідь на зниження інфляції та облікової ставки Національного банку України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що поступове здешевлення кредитів сприятиме подальшому відновленню економіки.

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«Водночас ставки за депозитами в гривні, попри певне зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення. Так, за депозитами від 3 місяців і більше банки в середньому пропонують близько 14% (після оподаткування — близько 11%). Ці ставки є вищими як за поточний, так і за прогнозований Національним банком рівень інфляції на наступний рік», — кажуть в Нацбанку.

Привабливими залишаються й інвестиції в облігації уряду (ОВДП), доступні громадянам через банківські додатки. Зокрема, ставки за ОВДП строком до одного року становлять 16−17%. Водночас доходи від вкладень у ОВДП не оподатковуються.

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«Збереження привабливості гривневих заощаджень залишається важливим завданням НБУ. Це, зокрема, необхідно для зниження тиску на валютному ринку. Що більше громадяни інвестують у гривневі активи, то менше вони витрачають на купівлю готівкової валюти», — додає регулятор.

НБУ й надалі проводитиме таку монетарну політику, яка б забезпечувала захист гривневих заощаджень громадян від інфляції.

«НБУ також обмежуватиме курсові коливання на валютному ринку, щоб уникати суттєвого погіршення очікувань громадян і бізнесу щодо майбутньої інфляції та курсу», — підсумували в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

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у грудні очікується чергове засідання монетарного комітету НБУ, де знову можуть переглянути розмір облікової ставки та додатково ставки за депсертифікатами. Цілком ймовірно, що якщо ці показники залишаться на колишньому рівні, на ринку закріпляться сталі ставки, вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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