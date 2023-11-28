ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати

Кредит&Депозит
190
ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати
ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати
Банківський депозит є незамінним інструментом для збереження та захисту ваших заощаджень. Експерти Фінкульту розповіли, які переваги має цей спосіб збереження та заощадження власних коштів.

Можливості збільшення заощаджень

Національний банк України встановлює стандарти та правила для банківських депозитів, щоб забезпечити вкладників найкращими умовами. Обравши правильний термін та умови розміщення вкладу, ви можете забезпечити собі додатковий прибуток.

Гарантія надійності та стабільність банку

Ефективний банківський нагляд, який забезпечує Національний банк України, та захист вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надають вкладникам упевненість у тому, що їх гроші в банку перебувають під захистом держави.

Гнучкість вибору

Перш ніж розмістити гроші на депозит, визначте, на що саме ви заощаджуєте. Можна обрати різні типи депозитів для задоволення потреби та реалізації фінансових цілей.
Пам’ятайте, всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх діючих банках України.
Читайте також
У кожному відділенні банку повинна розміщуватися така інформація:
  • копія Свідоцтва учасника Фонду;
  • інформація про місце знаходження, контактні номери телефону та сайт Фонду;
  • зразок Довідки про систему гарантування та актуальна інформація про те, яким є граничний розмір відшкодування коштів за вкладами.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує безпеку та надійність ваших заощаджень. Він є важливою частиною фінансової системи країни, яка сприяє захисту фінансових інтересів людей.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.