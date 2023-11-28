ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати — Finance.ua

ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати Сьогодні 08:32 — Кредит&Депозит

ТОП-3 переваг депозитів: що треба знати

Банківський депозит є незамінним інструментом для збереження та захисту ваших заощаджень. Експерти Фінкульту розповіли , які переваги має цей спосіб збереження та заощадження власних коштів.

Можливості збільшення заощаджень

Національний банк України встановлює стандарти та правила для банківських депозитів, щоб забезпечити вкладників найкращими умовами. Обравши правильний термін та умови розміщення вкладу, ви можете забезпечити собі додатковий прибуток.

Гарантія надійності та стабільність банку

Ефективний банківський нагляд, який забезпечує Національний банк України, та захист вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надають вкладникам упевненість у тому, що їх гроші в банку перебувають під захистом держави.

Гнучкість вибору

Перш ніж розмістити гроші на депозит, визначте, на що саме ви заощаджуєте. Можна обрати різні типи депозитів для задоволення потреби та реалізації фінансових цілей.

Пам’ятайте, всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх діючих банках України.

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У кожному відділенні банку повинна розміщуватися така інформація:

копія Свідоцтва учасника Фонду;

інформація про місце знаходження, контактні номери телефону та сайт Фонду;



зразок Довідки про систему гарантування та актуальна інформація про те, яким є граничний розмір відшкодування коштів за вкладами.



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує безпеку та надійність ваших заощаджень. Він є важливою частиною фінансової системи країни, яка сприяє захисту фінансових інтересів людей.

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