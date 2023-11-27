Як зміниться дохідність депозитів — думки банкірів Сьогодні 08:02 — Кредит&Депозит

Як зміниться дохідність депозитів — думки банкірів

Директор департаменту-тайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль каже, що в питанні подальшої депозитної політики банк орієнтуватиметься на грудневі зміни від регулятора та загальну ситуацію на ринку. Аналогічним чином діятимуть й інші опитані «Мінфіном» банкіри. Водночас, деякі намітки банки вже зробили.

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За словами директора департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Максима Ярославського, банк не планує суттєвих змін до кінця року. «Можливе незначне зниження ставок за депозитними вкладам у національній валюті , з огляду останні рішення НБУ щодо зниження облікової ставки. Теоретично, зміни умов за депозитними вкладами ймовірні вже з нового року», — зазначає він.

За словами Олександра Супруновича, в Кредобанку окремих умов для «нових» та «старих» клієнтів пропонувати не планують. «Якщо зміни будуть, то будуть для всіх клієнтів», — додає він.

В Сенс Банку «Мінфіну» відповіли, що, залежно від змін за ставкою та ситуації на ринку до кінця року, «можливе незначне зниження відсоткових ставок за депозитними вкладами для нових та діючих клієнтів».

Банк «Південний», за словами Максима Цимбала, ставки за депозитами на 3 та 6 місяців довго не переглядав і знизив лише після останнього рішення НБУ. «При цьому за лінійкою преміальних вкладів (суми від 2 млн грн) ми зберігаємо дуже привабливі ставки по ринку — 16% та 17% відповідно на 3 та 6 місяців», — уточнює він.

Максим Гончарук каже, що ОТП Банк здійснив незначні коригування за відсотковими ставками депозитів для фізичних осіб після останніх змін монетарного комітету. Наразі, за його словами, до кінця року суттєвих змін за умовами розміщення коштів на депозити не планується. «Навпаки, клієнтам будуть запропоновані кращі умови за депозитами на короткі терміни», — додає він.

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Начальник центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Валерій Водотика повідомив «Мінфін», що банк не змінюватиме умови розміщення депозитів фізичних осіб до кінця року.

«Ринок, слідуючи за політикою регулятора, перебуває в стадії, коли ставки зменшуються. Цей процес вплинув і на нас. Із іншого боку, як бонус для нових депозитних клієнтів, Ідея Банк запровадив депозит „На Старт“ із підвищеною ставкою. На сьогодні ставка складає 19%, що є однією з кращих ставок на ринку» — каже директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

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Щодо ставок у валюті, то в ПУМБ, за словами Дмитра Коваля, суттєвих змін не очікують. Коригувати такі депозити не планують й в Укргазбанку . «Прогнозуємо, що у коротко- та середньостроковій перспективі такий тренд щодо ставок за валютними вкладами зберігатиметься й надалі», — каже Максим Ярославский.

«Наразі питання щодо перегляду ставок на ВКВ у нас не поставало, оскільки ми постійно моніторимо ринок, і відчутних змін не спостерігаємо», — каже Олександр Супрунович із Кредобанку, та додає, що банк ухвалюватиме рішення щодо перегляду таких ставок «в міру настання потреби».

«У першому півріччі ми підвищували декілька разів ставки за депозитами у ВКВ і поки що залишаємо їх незмінними. Основна причина підвищення ставок за депозитами у ВКВ — стимулювати клієнтів розміщувати гроші з поточних рахунків на строкові депозитні вклади. Для банку, з погляду економічної доцільності, так вигідніше (вимоги щодо обов’язкових резервів за строковими вкладами в іноземній валюті втричі менші, ніж за поточними вкладами), тому ми зацікавлені в цьому і працюємо над цим», — пояснює Максим Цимбал із банку «Південний».

За словами Максима Гончарука з ОТП Банку, коригування ставок за депозитами у ВКВ найближчим часом не відбудеться. «Пріоритетом для банків залишатимуться депозити у національній валюті», — зазначає він. Не планують змін за ставками у ВКВ й в Укрсиббанку, — каже Валерій Водотика. «Щодо валютних депозитів — у цьому сегменті банк дотримується стриманої політики», — каже Сергій Міщенко про політику Ідея Банку

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