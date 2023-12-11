Депозити за офіційним курсом НБУ не цікаві вкладникам — Finance.ua

Депозити за офіційним курсом НБУ не цікаві вкладникам
Нацбанк з осені 2022 року дозволяє українцям розміщувати безлімітні квазівалютні депозити, які наприкінці строку виплачуються в гривні за офіційним курсом НБУ.
Такий продукт одразу запровадили ПриватБанк та Ощадбанк. Однак за рік він не став популярним, пише Фінансовий клуб.
У ПриватБанку такий депозит програє «конвертаційним депозитам», які НБУ запровадив в липні 2022 року. «Залучення на вклади за програмою „200 тис. грн“ (конвертаційні вклади. — Ред.) значно вищі, тому що ця програма передбачає вихід із неї з реальною іноземною валютою. Це фактично відкладений у часі валютообмін», — пояснив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
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Якщо з початку 2023 року і до середини осені конвертаційні вклади були відкриті у ПриватБанку на $578 млн та 33 млн євро, то депозит «Капітал» за офіційним курсом зацікавив клієнтів лише на $25 млн.
Водночас Ощадбанк зробив ставку на депозит за офіційним курсом і досі не запропонував клієнтам конвертаційний вклад. «З початку року на „Мій валютний депозит“ було залучено $15,7 млн. Загалом на цей вклад залучено $37,6 млн. Впровадження другого типу вкладу наразі не планується, враховуючи кон’юнктуру ринку та відповідний попит на діючий депозит», — пояснив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.
В останні дні серпня 2023-го НБУ збільшив удвічі щомісячний ліміт за конвертаційними вкладами до 200 тис. грн та відновив, уперше з початку війни, нецільову безготівкову купівлю валюти — до 50 тис. грн на місяць.
Цей депозит пропонують 45 банків та три необанки. 21 із них відкривають такі депозити в застосунках. «Пільгові» вклади в євро розміщували чотири десятки гравців.
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