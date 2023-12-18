Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка) — Finance.ua

Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка)

Макрофінансова допомога від Європейського Союзу стала найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає $38,4 млрд», — сказано в повідомленні.

Найбільшими джерела фінансування державного бюджету у поточному році були:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу — $17,9 млрд;

ОВДП — $14,7 млрд (еквівалент);

гранти від Сполучених Штатів Америки — $10,9 млрд;

кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування — $4,5 млрд;

пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд;

пільгове фінансування від Японії - $1,5 млрд.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив , що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть.

Він також заявляв , що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Сенат США ухвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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