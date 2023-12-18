Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка) — Finance.ua
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Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка)

Казна та Політика
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Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка)
Хто найбільше фінансував державний бюджет України у 2023 році — Мінфін (інфографіка)
Макрофінансова допомога від Європейського Союзу стала найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає $38,4 млрд», — сказано в повідомленні.

Найбільшими джерела фінансування державного бюджету у поточному році були:

  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу — $17,9 млрд;
  • ОВДП — $14,7 млрд (еквівалент);
  • гранти від Сполучених Штатів Америки — $10,9 млрд;
  • кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування — $4,5 млрд;
  • пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд;
  • пільгове фінансування від Японії - $1,5 млрд.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть.
Він також заявляв, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Сенат США ухвалив законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) із рекордною сумою дозволених витрат, а також $300 млн на допомогу Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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