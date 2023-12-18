НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни — Finance.ua

НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Про це свідчить статус компанії на сайті НАЗК.

Вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо «Райффайзен» залишатиметься у списку, про це пише Reuters. Вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.

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Австрійський банк пообіцяв вийти з ринку рф одразу після вторгнення, але до кінця 2023 року не збирається цього робити, та затримує терміни.

Нагадаємо, головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в рф до кінця року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.

Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisenbank в рф.

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