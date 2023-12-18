НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни — Finance.ua
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НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Фондовий ринок
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НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
НАЗК тимчасово вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.
Про це свідчить статус компанії на сайті НАЗК.
Вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо «Райффайзен» залишатиметься у списку, про це пише Reuters. Вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.
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Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisenbank в рф.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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