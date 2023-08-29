Чехія розпочала розслідування проти Raiffeisen Bank International через діяльність у росії — Finance.ua
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Чехія розпочала розслідування проти Raiffeisen Bank International через діяльність у росії

Фондовий ринок
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Чехія розпочала розслідування проти Raiffeisen Bank International через діяльність у росії
Чехія розпочала розслідування проти Raiffeisen Bank International через діяльність у росії
Національний центр боротьби з тероризмом Чехії після звернення місцевої Асоціації з прав громадян та підприємців розпочав розслідування щодо діяльності австрійської Raiffeisen Bank International (RBI) на російському ринку.
Про це пише Česká televize.
Один із авторів звернення стверджує, що RBI «отримує величезний прибуток» — гроші у вигляді прибуткового податку надходять до російського бюджету, а потім використовуються для фінансування агресії проти України.
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«Ми займаємося цією справою, але не можемо надати жодної додаткової інформації про перебіг цього розслідування», — сказав представник поліції Ондржей Моравчик.
«Райффайзен» — один із небагатьох міжнародних банків, який продовжує працювати в росії більш ніж через рік після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну.
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Через присутність у росії RBI перебуває під тиском з боку регуляторів та акціонерів. У березні Європейський центробанк вимагав від групи надати план дій щодо виходу з рф.
Наразі австрійська група RBI шукає спосіб позбутися російського активу без великих втрат.
Перевірку щодо RBI розпочало Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, а Україна включила австрійську групу до списку «міжнародних спонсорів війни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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