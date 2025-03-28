День фінансів: регулювання ринку криптовалют, скорочення держборгу, блокування рахунків за порушення правил мобілізації — Finance.ua

День фінансів: регулювання ринку криптовалют, скорочення держборгу, блокування рахунків за порушення правил мобілізації Сьогодні 17:45

П’ятниця, 28 березня. У НАТО назвали три умови введення європейських військ в Україну, а в НКЦПФР визначили, хто і як буде регулювати ринок криптовалют.

Регулювання криптовалют. На виконання вимог Меморандуму між Україною та МВФ, команда НКЦПФР На виконання вимог Меморандуму між Україною та МВФ, команда НКЦПФР презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання цього ринку. Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

Державний борг. У лютому державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 019,5 млрд грн, у валютному еквіваленті — 169,1 млрд дол. Як У лютому державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 019,5 млрд грн, у валютному еквіваленті — 169,1 млрд дол. Як зазначив Данило Гетманцев, державний борг у гривневому еквіваленті скоротився на 0,7%. Скорочення боргу стало наслідком відсутності офіційних зовнішніх запозичень, недостатніх обсягів розміщення ОВДП на аукціонах, а також помірного зміцнення офіційного курсу гривні.

Збитки, яких росія завдала Україні. За весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки За весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів. Сума втрат, які спричинила росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в 589 мільярдів доларів.

Відповідальне кредитування. Асоціація українських банків та сім компаній зі споживчого кредитування Асоціація українських банків та сім компаній зі споживчого кредитування підписали меморандум про відповідальне кредитування, згідно з яким вони не видаватимуть кредити вночі, етично вестимуть колекторську діяльність та не порушуватимуть норму закону про щоденну проценту ставку 1%.

Реєстр реєстрів. Мінцифри Мінцифри планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів. Зараз в Україні заявлено близько 350 публічних електронних реєстрів. Частина з них у процесі створення, а частина вже активно працює.

Умови до дистанційної роботи. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10164−1, спрямований на поліпшення умов роботи для тих, хто працює вдома або дистанційно. Відповідно до законопроєкту батьки, які мають дитину до 14 років, що навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу, за погодженням із роботодавцем.

Блокування рахунків. За порушення правил мобілізації станом на сьогодні За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців. Рахунки блокують частіше за несплату штрафів ТЦК. Водночас якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків.

Амортизація вартості автомобіля. Це один із ключових факторів, що впливають на загальні витрати власника. Найбільш вражаючий рівень амортизації спостерігається у окремих моделей — головним чином електромобілів та представників вищого класу. Це один із ключових факторів, що впливають на загальні витрати власника. Найбільш вражаючий рівень амортизації спостерігається у окремих моделей — головним чином електромобілів та представників вищого класу. За посиланням наводимо 10 автомобілів США (випуск ~2018−2019 років) за розміром цінового падіння після п’яти років експлуатації.

Кредитування на споживчому ринку давно вже стало звичною практикою. Це стосується як вживаних, так і нових автомобілів. Особливих проблем у цій процедурі нема — вона відпрацьована роками та в тому, щоб все відбувалося максимально швидко Але для того, щоб отримати такий кредит насамперед необхідно визначитися з кількома базовими моментами. Про це й розповідаємо в новій статті 👇

17-й пакет санкцій проти рф. Європейський союз Європейський союз готує подальші санкції проти росії, незважаючи на заклик москви звільнити від обмежень один із своїх провідних банків Россельхозбанк в обмін на припинення вогню. Пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

Також ЄС розширив санкції проти білорусі через «вибори» лукашенка.

Умови введення європейських військ в Україну. Європейські лідери Європейські лідери домовляються про розміщення військ в Україні. «По-перше, має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. По-друге, необхідний потужний мандат, бажано під егідою ООН. По-третє, це має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ, і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону», — заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Вакансії для ІТ-фахівців. За За даними дослідження Work.ua, у сфері IT пропозицій роботи стало менше на 36%. І це не лише українська історія: в усьому світі 2022−2024 роки були періодом скорочень у великих техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.

Допомога від партнерів. Європейський Союз, Швеція і Німеччина Європейський Союз, Швеція і Німеччина виділяють €44 мільйони на підтримку організацій громадянського суспільства в Україні. З цих грошей €6 мільйонів підуть на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Це важливо для шляху України до вступу в ЄС. Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд з підтримки України у військовій сфері.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.