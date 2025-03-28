ЄС, Швеція та Німеччина виділяють €44 мільйони на розвиток громадянського суспільства в Україні — Finance.ua
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ЄС, Швеція та Німеччина виділяють €44 мільйони на розвиток громадянського суспільства в Україні

Казна та Політика
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ЄС, Швеція та Німеччина виділяють €44 мільйони на розвиток громадянського суспільства в Україні
ЄС, Швеція та Німеччина виділяють €44 мільйони на розвиток громадянського суспільства в Україні
Європейський Союз, Швеція і Німеччина виділяють €44 мільйони на підтримку організацій громадянського суспільства в Україні. З цих грошей €6 мільйонів підуть на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Це важливо для шляху України до вступу в ЄС.
Про це повідомило представництво ЄС в Україні.
Гроші спрямують на підтримку критично важливої роботи у сфері гуманітарного реагування, правосуддя, демократичного розвитку та врядування. Загалом з моменту повномасштабного російського вторгнення ЄС виділив організаціям громадянського суспільства в Україні понад €150 мільйонів.
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До прикладу, завдяки цьому громадська організація «І будуть люди» змогла організувати доставку питної води до громад Нікопольського району після того, як росіяни зруйнували Каховську дамбу у 2023 році. Через це 200 тисяч українців опинилися на межі гуманітарної катастрофи — бракувало питної води.
У Євросоюзі вважають, що українські організації громадянського суспільства показали «виняткову стійкість та активність у підтримці реагування країни на кризу, спричинену війною». А профспілки, асоціації роботодавців та інші соціальні об’єднання дали можливість українцям брати активну участь у політичному процесі та впливати на політичний порядок денний.
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«З огляду на прагнення України приєднатися до ЄС, потужне та динамічне громадянське суспільство має важливе значення не лише для виконання критеріїв членства в ЄС, але й для сприяння демократичній участі та просуванню реформ, необхідних для інтеграції до європейської спільноти», — наголосили в представництві.
Також ЄС оголошує конкурс грантів на €14 мільйонів, який стартує у травні 2025 року. З цієї суми €5 мільйонів спрямовані на підтримку гендерного лідерства та стратегій мирного врегулювання конфліктів.
До того ж Швеція та Німеччина нададуть додаткові €17 мільйонів, а ЄС прискорить виділення ще 13 мільйонів євро. Ці кошти підуть на фінансування громадянських ініціатив, зокрема в сферах гендерної рівності, правосуддя за воєнні злочини, щодо доступу до інформації, демократичних процесів, соціальної згуртованості та сталого розвитку.
За матеріалами:
theБабель
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