Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям — Finance.ua
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Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям

Казна та Політика
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Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям
Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям
Уряд Норвегії у 2025 році виділить 3 мільярди норвезьких крон (264,7 млн євро) на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям у сусідніх з нашою державою країнах.
Про це йдеться у заяві норвезького уряду.
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«Атаки росії на цивільну інфраструктуру, електропостачання, лікарні, школи та житлові будинки продовжуються на повну силу, і все більше українців щодня змушені евакуюватися або покидати свої домівки. У той час, коли міжнародне гуманітарне фінансування для України скорочується, Норвегія і надалі залишатиметься надійним донором зусиль, спрямованих на захист цивільного населення та порятунок життів», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
Як зазначається, це фінансування є частиною 12,5 мільярда крон (1,1 млрд євро), які Норвегія виділяє на цивільну допомогу Україні та Молдові у 2025 році.
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Фінансування буде спрямовано через гуманітарні організації, такі як організації ООН, МКЧХ, а також норвезькі та міжнародні неурядові організації.
Пріоритет надається наданню захисту та гуманітарної допомоги у вигляді житла, продуктів харчування, води та санітарії, електроенергії та опалення, освіти, охорони здоров’я та психосоціальної підтримки мільйонам переміщених осіб та іншим українцям, які перебувають у скрутному становищі. Фінансування також буде спрямовано на заходи з протидії сексуальному насильству та операції з розмінування, йдеться у заяві.
За матеріалами:
Укрінформ
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