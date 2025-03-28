Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям — Finance.ua

Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям Сьогодні 11:24 — Казна та Політика

Норвегія виділить €264 мільйони на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям

Уряд Норвегії у 2025 році виділить 3 мільярди норвезьких крон (264,7 млн євро) на гуманітарну підтримку України та допомогу біженцям у сусідніх з нашою державою країнах.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду.

Читайте також Україна посилює стратегічне партнерство з Норвегією в галузі ОПК

«Атаки росії на цивільну інфраструктуру, електропостачання, лікарні, школи та житлові будинки продовжуються на повну силу, і все більше українців щодня змушені евакуюватися або покидати свої домівки. У той час, коли міжнародне гуманітарне фінансування для України скорочується, Норвегія і надалі залишатиметься надійним донором зусиль, спрямованих на захист цивільного населення та порятунок життів», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Як зазначається, це фінансування є частиною 12,5 мільярда крон (1,1 млрд євро), які Норвегія виділяє на цивільну допомогу Україні та Молдові у 2025 році.

Читайте також Норвегія збільшить допомогу Україні до $7,8 млрд у 2025 році

Фінансування буде спрямовано через гуманітарні організації, такі як організації ООН, МКЧХ, а також норвезькі та міжнародні неурядові організації.

Пріоритет надається наданню захисту та гуманітарної допомоги у вигляді житла, продуктів харчування, води та санітарії, електроенергії та опалення, освіти, охорони здоров’я та психосоціальної підтримки мільйонам переміщених осіб та іншим українцям, які перебувають у скрутному становищі. Фінансування також буде спрямовано на заходи з протидії сексуальному насильству та операції з розмінування, йдеться у заяві.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.