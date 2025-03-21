Україна посилює стратегічне партнерство з Норвегією в галузі ОПК — Finance.ua

Україна посилює стратегічне партнерство з Норвегією в галузі ОПК Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

20 березня в норвезькому місті Рауфосс місцева компанія NAMMO та одне з провідних підприємств українського ОПК підписали спільну заяву про стратегічне співробітництво з метою розширення чинної співпраці.

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Як зазначається, партнерство ґрунтується на успішній співпраці у сфері передачі Україні технологій виробництва 155 мм артилерійських боєприпасів, що здійснюється за двосторонньої підтримки урядів Норвегії та України.

«Ця співпраця сприятиме забезпеченню потреб України у суверенному та національному виробництві боєприпасів», — зауважили в міністерстві.

За словами глави Мінстратегпрому Германа Сметаніна, торік в Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

«На сьогодні це основний артилерійський калібр українського війська та країн-членів НАТО. Вітчизняна оборонка має збільшувати їх виробництво», — наголосив міністр.

uaprom За матеріалами:

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