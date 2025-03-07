Норвегія збільшить допомогу Україні до $7,8 млрд у 2025 році — Finance.ua
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Норвегія збільшить допомогу Україні до $7,8 млрд у 2025 році

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Норвегія збільшить допомогу Україні до $7,8 млрд у 2025 році
Норвегія збільшить допомогу Україні до $7,8 млрд у 2025 році
У парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд норвезьких крон ($7,8 млрд) у 2025 році.
Про це повідомляє агентство NRK.
За словами норвезького прем’єр-міністра Йонаса Гар Стьоре, рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, «бо в цьому є потреба». Він вважає, що це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі.
Наразі на підтримку Україні до 2025 року Норвегія виділила 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд).
У NRK зазначили, що у 2024 році Норвегія ухвалила програму «Нансен» на 75 млрд норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року — з 15 млрд норвезьких крон щорічно. Проте у 2025 році влада Норвегії запропонувала збільшити фінансування програми до 135 млрд крон і продовжити її ще на три роки — до 2030-го.
За матеріалами:
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