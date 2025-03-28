Державний борг скоротився: Гетманцев назвав причини — Finance.ua

Державний борг скоротився: Гетманцев назвав причини Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Графік: Данило Гетманцев

За даними Міністерства фінансів, на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 019,5 млрд грн, у валютному еквіваленті — 169,1 млрд дол. У лютому борг у гривневому еквіваленті трохи зменшився.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

У лютому державний борг у гривневому еквіваленті скоротився на 0,7% (зменшення на 48,5 млрд грн), тоді як у валютному еквіваленті залишився майже незмінним.

Причини скорочення боргу. Скорочення боргу в гривневому еквіваленті стало наслідком відсутності офіційних зовнішніх запозичень, недостатніх обсягів розміщення ОВДП на аукціонах, які на початку року не перекривають погашення попередніх випусків, а також помірного зміцнення офіційного курсу гривні у звітному місяці.

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За підсумками січня-лютого 2025 року динаміка держборгу зберігається відносно стабільною. У цей період борг збільшився на 0,5% у гривневому розрахунку (+38,6 млрд грн), а у валютному еквіваленті — на 1,8% (+3 млрд дол.).

«Майже все зростання державного боргу у валютному еквіваленті за два місяці 2025 року пов’язано з залученням фінансування від ЄС за механізмом ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на суму 3 млрд євро. Ці кошти обліковуються як умовні боргові зобов’язання, які, згідно з Бюджетним кодексом та угодою з ЄС, обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок доходів від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у разі виплати репарацій за заподіяну шкоду внаслідок війни з росією», — пояснив Гетманцев.

Структура державного боргу (на кінець лютого 2025 року):

72,8% - зовнішній борг, 27,2% - внутрішній;

75% - борг у валюті (зовнішній та валютні ОВДП), 25% - борг у гривні;

66,1% - борг із фіксованою ставкою, 33,9% - борг із змінною ставкою.

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«На початку 2025 року відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень і сповільнення обсягів аукціонних розміщень ОВДП призвели до стриманої динаміки боргу. Зростання державного зовнішнього боргу в першій половині року зумовлене виключно операціями з умовними борговими зобов’язаннями за механізмом ERA», — підсумував нардеп.

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