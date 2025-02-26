Світовий борг зріс до рекордного рівня у 2024 році — Bloomberg Сьогодні 13:34

У 2024 році світовий борг збільшився приблизно на 7 трлн дол і досягнув 318 трлн дол, що є рекордним річним показником і приводом для обережності на фінансових ринках.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Загальний борг як частка валового внутрішнього продукту також зріс вперше за чотири роки, оскільки економічне зростання сповільнилося.

Очікується, що цього року рівень запозичень залишиться високим, особливо в США, Франції, Китаї, Індії та Бразилії.

IIF заявив, що зростання боргового тягаря означає, що уряди повинні «остерігатися боргових пильщиків» — так називають інвесторів, які підвищують відсоткові ставки, намагаючись змусити політиків обмежити бюджетний дефіцит і борг.

Зростання боргу у 2024 році було нижчим за 16 трлн дол, доданих у 2023 році, і IIF прогнозує повільніші темпи загальних запозичень в 2025 році з огляду на невизначеність прогнозу.

Економічна Правда За матеріалами:

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