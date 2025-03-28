Хто і як буде регулювати ринок криптовалют в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Хто і як буде регулювати ринок криптовалют в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Криптовалюта

Хто і як буде регулювати ринок криптовалют в Україні (інфографіка)

На виконання вимог Меморандуму між Україною та МВФ, команда Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України презентувала модель розподілу ролей і обов’язків між НКЦПФР та НБУ для регулювання цього ринку.

Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

НКЦПФР здійснює нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей),

нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей), контролює діяльність емітентів ART та постачальників послуг із віртуальними активами (крім обміну на гроші),

а також протидіє зловживанням.

НБУ регулює випуск і торги EMT,

випуск і торги EMT, контролює їхніх емітентів та обмінні операції,

також запобігає зловживанням у цьому секторі.

Співпраця регуляторів

Регулятори своєчасно повідомляють один одного про спостереження та висновки, а також обмінюються інформацією щодо здійснення державного регулювання та нагляду, які є необхідними для виконання покладених на них повноважень.

Регулятори мають право на отримання інформації, необхідної дляз дійснення покладених на них законом повноважень, з баз даних один одного, які ведуться з метою державного регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів.

Співпраця між регуляторами щодо забезпечення захисту прав клієнтів та власників віртуальних активів, включаючи обмін інформацією щодо скарг клієнтів, правопорушень на ринку віртуальних активів.

Організаційні та процедурні питання взаємодії регуляторів визначаються порядком інформаційної взаємодії НКЦПФР та НБУ.

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