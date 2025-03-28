ЄС розширив санкції проти білорусі через «вибори» лукашенка — Finance.ua

ЄС розширив санкції проти білорусі через «вибори» лукашенка Сьогодні 12:19 — Світ

ЄС розширив санкції проти білорусі через «вибори» лукашенка

ЄС запровадив санкції проти ще 25 осіб і 7 компаній білорусі через «вибори» та підтримку режиму білоруського диктатора олександра лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

«Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 25 осіб і 7 компаній, відповідальних за підрив демократії та верховенства права в білорусі, а також за сприяння репресіям, порушенням прав людини та військовій співпраці з росією у війні проти України», — йдеться у повідомленні пресслужби.

До санкційного списку потрапили Центральна виборча комісія (ЦВК), її заступник голови, секретар та члени, які організували президентські вибори 2025 року. Також у список включили голову найбільшої провладної партії Олега Романова.

Санкції торкнулися дев’яти суддів, які ухвалювали політично мотивовані вироки протестувальникам і опозиціонерам, а також представників Управління справами президента.

Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ridotto LLC (онлайн-гемблінг), «белорусские лотереи», підприємства військово-промислового комплексу («Планар», «Точний електромеханічний завод», JSC Integral) та агрокомпанія «Цибулька-Бел», що використовує примусову працю ув’язнених.

Зазначається, що загалом санкції ЄС поширюються на 310 фізичних та 46 юридичних осіб білорусі. Вони передбачають замороження активів, заборону фінансових операцій та в’їзду до країн ЄС.

«ЄС підтримує білоруський народ у прагненні до вільної, демократичної та незалежної білорусі у складі мирної Європи», — додали разом з тим в Єврораді.

Нагадаємо, 26 січня в білорусі відбулися «вибори» президента, які для лукашенка стали вже сьомими за його політичну кар’єру. Наразі він керує країною вже понад 30 років.

Ще в червні минулого року Євросоюз запровадив проти білорусі низку санкцій. Такі обмеження вже діяли стосовно росії.

Зокрема, санкції торкнулися заборони на експорт товарів та технологій подвійного призначення. Також продовжено обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу білорусі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.