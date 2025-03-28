26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації — Finance.ua
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26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації

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26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації
26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації
За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.
Про це йдеться у відповіді Мін’юсту виданню «РБК-Україна».
За даними «Опендатабот», з початку року було відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Утім, серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

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Видання пише, що рахунки блокують частіше за несплату штрафів ТЦК.
Водночас якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків, пише «РБК-Україна» з посиланням на слова юриста. Хоча причини для прийняття судом цього рішення різні.
Нагадаємо, станом на 10 березня в Україні було 9 658 проваджень через прострочені та несплачені штрафи від ТЦК. У серпні 2024 року стало відомо, що у 88% розглянутих справ (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи ТЦК.
За матеріалами:
Економічна Правда
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