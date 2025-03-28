26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації — Finance.ua

26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації Сьогодні 10:48 — Фінтех і Картки

26 тисячам українців заблокували рахунки за порушення правил мобілізації

За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.

Про це йдеться у відповіді Мін’юсту виданню «РБК-Україна».

За даними «Опендатабот», з початку року було відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Утім, серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Видання пише, що рахунки блокують частіше за несплату штрафів ТЦК.

Водночас якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків, пише «РБК-Україна» з посиланням на слова юриста. Хоча причини для прийняття судом цього рішення різні.

Нагадаємо, станом на 10 березня в Україні було 9 658 проваджень через прострочені та несплачені штрафи від ТЦК. У серпні 2024 року стало відомо, що у 88% розглянутих справ (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи ТЦК.

Економічна Правда За матеріалами:

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