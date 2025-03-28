Які авто найбільше втрачають свою вартість за 5 років — Finance.ua

Які авто найбільше втрачають свою вартість за 5 років Сьогодні 07:32 — Технології&Авто

Які авто найбільше втрачають свою вартість за 5 років

Амортизація вартості автомобіля — один із ключових факторів, що впливають на загальні витрати власника. У 2020−2022 роках через дефіцит нових авто та ажіотаж на вживані машини багато моделей повільніше втрачали ціну.

Проте 2025 рік ознаменувався поверненням ринку до норми: середня втрата вартості п’ятирічного авто зросла до 45,6% (проти аномально низьких 38,8% у 2023 році).

Іншими словами, нові машини знову суттєво дешевшають протягом перших років експлуатації. Особливо це стосується електромобілів та люксових моделей — саме вони демонструють найбільшу амортизацію автомобіля на ринку. В цій статті ми проведемо глибокий аналіз проблеми швидкого знецінення авто у 2025 році, порівнюючи електрокари та машини з ДВЗ, розглянемо статистику США, а також причини і наслідки такого знецінення.

Загальні тенденції та статистика амортизації

Знецінення автомобілів залежить від типу транспортного засобу та ринкових умов. За даними дослідження iSeeCars (березень 2025), середня 5-річна амортизація легкового авто становить ~45,6% від початкової ціни. Для порівняння, у розпал дефіциту 2021−2022 років цей показник опускався до ~38−39%. Нинішнє збільшення пов’язане з відновленням пропозиції: виробництво нових машин нормалізується, тому ціни на вторинному ринку скорегувалися вниз. При цьому різниця між сегментами суттєва.

Електромобілі — рекордсмени за втратами: вони в середньому втратили близько 58−59% вартості за п’ять років), що гірше за середній показник більш ніж на 10 процентних пунктів. Для порівняння, пікапи та гібриди втратили лише ~40% за той самий період. Як відзначають експерти, швидка амортизація EV зумовлена низкою факторів — від стрімкого напливу нових моделей на ринок до деградації батарей з часом.

Тобто технології електродвигунів і батарей удосконалюються мало не щороку, тому вживані електрокари застарівають морально швидше. Крім того, акумулятори старіших EV втрачають ємність, що знижує привабливість таких авто для покупців.

Інша категорія «проблемних» з точки зору збереження ціни — це люксові автомобілі. Преміальні бренди та моделі з високою початковою ціною мають тенденцію втрачати більше відсотків вартості, ніж масові машини. Причина в тому, що на вторинному ринку споживачі менше цінують дорогі опції, надпотужні мотори чи статус марки — зате більше уваги звертають на надійність та вартість обслуговування.

Як підкреслює аналітик Karl Brauer, покупці нових авто готові переплачувати за преміум-значок і додатковий комфорт, але для другого власника ці атрибути вже не такі важливі — звідси й прискорене знецінення люкс-моделей. Вантажівки, мікроавтобуси та малі кросовери, навпаки, краще тримають ціну завдяки стабільному попиту на практичність.

Загалом, у 2025 році всі категорії авто демонструють дещо швидшу амортизацію, ніж рік-два тому. Це повертає нас до доковідних реалій, коли покупець нового автомобіля повинен бути готовим втратити близько половини його вартості протягом перших 5 років володіння.

ТОП-10 моделей із найвищою втратою вартості (ринок США)

Найбільш вражаючий рівень амортизації спостерігається у окремих моделей — головним чином електромобілів та представників вищого класу. Нижче наведено Топ-10 автомобілів США (випуск ~2018−2019 років) за розміром цінового падіння після п’яти років експлуатації:

Як видно з таблиці, рейтинг очолює електричний кросовер Jaguar I-PACE, який в середньому втрачав понад 72% своєї початкової ціни за п’ять років. Це означає, що уживаний I-PACE можна придбати менш ніж за третину від його вартості нового. На 2-му та 3-му місцях — представники люксового сегмента: флагманський седан BMW 7 Series (≈67%) та електроседан Tesla Model S (≈65%). Далі у першій п’ятірці йдуть великий позашляховик Infiniti QX80 та італійський спортивний седан Maserati Ghibli — кожен з показником близько 65% знецінення.

Примітно, що 4 з 10 моделей у списку — це електромобілі (Jaguar I-PACE, Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan Leaf), а решта — переважно дорогі автомобілі з ДВЗ (седани представницького класу або великі SUV). Іншими словами, майже всі рекордсмени падіння ціни належать до двох категорій: EV або Luxury. Винятком серед наведених є хіба що Nissan Leaf, який сам по собі не люксовий, але будучи масовим електромобілем першої хвилі, теж стрімко дешевшає.

Середній Leaf за 5 років втратив понад 64% ціни (хоча у грошовому вимірі це всього ~$18 тис., адже автомобіль недорогий). Для порівняння, той же Maserati Ghibli «спалює» за цей час понад $70 тис., що є найбільшим абсолютним спадом серед топ-10. Отже, власники дорогих автівок несуть найбільші фінансові втрати, якщо продають машину через кілька років після покупки.

Terazus За матеріалами:

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