Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи — Finance.ua

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Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

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Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи
Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 10164−1, спрямований на поліпшення умов роботи для тих, хто працює вдома або дистанційно.
Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.
Відповідно до законопроєкту батьки, які мають дитину до 14 років, що навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу, за погодженням із роботодавцем.
«Крім того, тепер надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором», — розповіла Кравчук.
Також передбачено підвищення рівня соціального захисту працівників, які працюють дистанційно.
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«Цей закон допоможе таким працівникам почуватися впевненіше, забезпечить захист їхніх прав та створить комфортніші умови роботи у сучасних реаліях», — резюмувала Кравчук.
Нагадаємо, закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» розділив дистанційну та надомну роботу на два різні способи організації праці, коли робота виконується працівником поза робочим чи виробничим приміщеннями чи територією роботодавця.
В чому різниця:
  • дистанційний працівник сам обирає робоче місце, сам створює безпечні та нешкідливі умови праці і використовує інформаційно-комунікаційні технології;
  • надомний працівник виконує роботу за його місцем проживання або в іншому закріпленому приміщенні та використовує технічні засоби для виробництва продукції або надання послуг, при цьому відповідальність за належні та безпечні умови праці покладено на роботодавця.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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