Найбільші фінкомпанії домовилися про відповідальне кредитування — Finance.ua

Найбільші фінкомпанії домовилися про відповідальне кредитування Сьогодні 15:15 — Кредит&Депозит

Найбільші фінкомпанії домовилися про відповідальне кредитування

Асоціація українських банків (АУБ) та сім компаній зі споживчого кредитування підписали меморандум про відповідальне кредитування, згідно з яким вони не видаватимуть кредити вночі, етично вестимуть колекторську діяльність та не порушуватимуть норму закону про щоденну проценту ставку 1%.

Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«АУБ разом зі своїми учасниками комітетів ініціювала створення меморандуму, як ініціативу саморегулювання ринку. Його мета — показати, що компанії зі споживчого кредитування можуть діяти відповідально й чесно, без додаткового тиску з боку держави», — прокоментував підписання президент АУБ Андрій Дубас на Всеукраїнському форумі з фінансових технологій у Києві.

Учасниками меморандуму стали «Авентус-Україна» (CreditPlus), «Манівео швидка фінансово допомога» (Moneyveo), «1 безпечне агентство необхідних кредитів» (My credit), «Нові кредити», «Віжинфанд Юкрейн», «Мультікредит» (bee credit) та «Споживчий центр» («ШвидкоГроші»).

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За його словами, основна ідея меморандуму полягає у тому, що учасники ринку також ретельно аналізуватимуть платоспроможність клієнтів і не видаватимуть кредити вночі, щоб уникнути необдуманих фінансових рішень.

Окремо прописані правила для колекторської діяльності: заборонено використовувати фото боржників, дзвонити їхнім родичам або застосовувати інші неетичні методи тиску.

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Дубас зазначив, що зараз в Україні працює багато компаній у сфері споживчого кредитування, але основний обсяг видачі припадає приблизно на 20 найбільших гравців, які охоплюють до 90% ринку. За його словами, проблема в тому, що якщо якась невелика компанія працює нечесно, це створює негативний імідж для всього ринку.

«Саме тому відповідальні учасники вирішили підписати меморандум, щоб показати свою відкритість і підтримати ініціативи Національного банку щодо впорядкування цієї сфери», — зазначив президент АУБ.

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