Обмеження ставок за мікрокредитами: як нові правила вплинули на роботу МФО — Finance.ua

Обмеження ставок за мікрокредитами: як нові правила вплинули на роботу МФО Сьогодні 20:30 — Кредит&Депозит

Обмеження ставок за мікрокредитами: як нові правила вплинули на роботу МФО

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує ставки за мікрокредитами

Закон запровадив показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачив поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Під час FinYear 2025 учасники ринку небанківського кредитування розповіли, як обмеження ставки вплинуло на роботу компаній.

«Все не так погано, як могло б бути. Ми кредитуємо і бачимо, що кількість клієнтів, яка значно зменшилася ще минулого року, вже вийшла на плато і залишається стабільною. Дуже багато часу та ресурсів вкладаємо в отримання повторних клієнтів. Тобто ми повністю переосмислили маркетинг, ретеншн (коли компанія робить усе можливе і неможливе, щоб клієнти залишалися з нею. — Ред.), і трошки збільшили бюджети на залучення нових клієнтів. Основний метод залучення повторних клієнтів — це надсилання промокодів. Якщо клієнти звикли від нас отримувати промокод на 70% і користуватися ним, то зі зменшенням відсоткової ставки ми стали надсилати промокоди на 20%, бо 70% від півтора процента і 20% від одного процента — це ніби схожі суми. Але клієнти казали: „Ні, дайте 70%, як було раніше, це краще“. І дуже багато ресурсів компанія витратила на те, щоб довести клієнтам, що 20% зараз — це навіть більше, ніж 70% колись», — розповів СЕО Мycredit Владислав Білан.

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«Наша бізнес-модель не була розрахована на нарахування великих відсотків за прострочення, ми завжди тримали рівень дефолту на прийнятному рівні. З початком війни навіть зменшили наш дефолт-рейт (дефолт-рейт — це показник, який вказує на відсоток позичальників, які не змогли виконати свої фінансові зобов’язання вчасно, тобто потрапили в стан дефолту. — Ред.) Тому зменшення відсоткової ставки не так позначилося на нашій дохідності саме в розрізі прострочень. Якщо говорити про дохідність за кредитами, то в цілому ми орієнтовані на зростання кредитного портфеля. Ми поступово додаємо нових клієнтів до нашої активної бази, і середня відсоткова ставка наразі складає 0,3−0,6% на день», — розповів СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Він додав, що ринок стає більш концентрованим, клієнти більше користуються лояльностями. Термін кредиту, який діє, теж зростає.

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Зі свого боку директор ТОВ «Укркредитфінанс» Євген Резуєв зазначив, що минулий рік був дуже цікавий тим, що двічі на рік компанія опинялася в ситуації, коли було не зрозуміло, що буде навіть через два тижні.

«Щодо примноження дохідності, то мені здається, що для нас це ще не досягнуті аванси. І в нашому випадку головним чинником були досить активні продуктові зміни. Ми не мали всіх відповідей. Це пов’язано з тим, що кілька великих компаній одночасно докорінно змінювали свої продуктові та маркетингові стратегії. І для кожного з нас було дуже складно передбачити, зрозуміти і спрогнозувати майбутні дії конкурентів та зміни, які відбудуться на ринку. Це, мабуть, було найскладніше з того, що ми робили за останні декілька років», — пояснив Резуєв.

Зараз, за його словами, компанія бачить оптимістичний тренд щодо кількості клієнтів.

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