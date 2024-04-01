Як зростала кількість мікрокредитів за 2023 рік (інфографіка) — Finance.ua

Як зростала кількість мікрокредитів за 2023 рік (інфографіка) Сьогодні 11:04 — Кредит&Депозит

Як зростала кількість мікрокредитів за 2023 рік (інфографіка)

За 2023 рік було укладено 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

Про це пише Опендатабот.

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Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.

Проте стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано. Попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

В середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць торік.

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В 2023 році українці взяли в МФО у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

Заборгованість

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника — 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щоквартала й лише наприкінці року зменшилася — на 144 млн грн.

Нагадаємо, у Києві 29 березня 2024 року відбулася головна фінансова премія України — FinAwards 2024.

В номінації «Найкраща МФО онлайн» цьогоріч перемогу здобула Moneyveo з максимальним терміном кредитування нових клієнтів 1825 днів та максимальною сумою кредиту для нових клієнтів 27 тис. гривень. Заявка на онлайн-кредит в них опрацьовується близько 2 хвилин.

Друге місце у CreditPlus. У них видається перший У них видається перший кредит онлайн на суму до 15 тис. грн зі зниженою процентною ставкою 0,01% на день на перший вибраний період.

Третє місце за Credit7.ua. Компанія є однією з найбільших з європейським капіталом, європейськими підходами та стандартами роботи. Максимальний термін кредитування нових клієнтів 365 днів. Час заповнення заявки на кредит 4 хв.

Довідка Finance.ua:

другий квартал поспіль фінкомпанії нарощували кредитування. Обсяг наданих кредитів у IV кварталі зріс на 10,7% завдяки новим кредитам бізнесу та населенню. Про це йдеться на сайті регулятора;

банкіри назвали бажані галузі для кредитування: від виробництва зброї до генерації електроенергії: банкіри назвали бажаних позичальників.



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