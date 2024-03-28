Банкіри назвали бажані галузі для кредитування — Finance.ua

Банкіри назвали бажані галузі для кредитування Сьогодні 12:45 — Кредит&Депозит

Банкіри назвали бажані галузі для кредитування

Від виробництва зброї до генерації електроенергії: банкіри назвали бажаних позичальників.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Пріоритетом є енергетика — як виробництво, так і трейдери електроенергії, кредитуємо також газотрейдерів під заклад газу в сховища „Укртрансгазу“, переробку сільгосппродукції, тваринництво, — розповіла заступниця голови правління Таскомбанку Рината Березнікова. — Також йдемо в оборонні приватні компанії - кредитуємо виробників дронів».

Читайте також Основні фактори, що формуватимуть розвиток іпотечного кредитування у другому кварталі 2024 року

Крім того, фінансування бізнес отримує через документарні операції, факторинг та лізинг. «Це продуктовий ритейл та продавці побутової техніки», — каже Рината Березнікова.

За її словами, Таскомбанк працює з кредитами до 400 млн грн «в одні руки», а в поточних планах передбачено зростання портфеля, враховуючи погашення, на 800 млн грн.

«Нашими акцентами буде підтримка стратегічних галузей промисловості. Ми робимо зараз великий фокус уваги на фінансуванні оборонного сектору, саме приватного оборонного сектору, який сьогодні дуже динамічно розвивається», — розповів заступник голови правління Ощадбанку , відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Читайте також Чи можна не платити за кредитом, якщо банк став неплатоспроможним

Він очікує, що збройова індустрія отримає власну програму кредитування. «Уряд зараз відпрацьовує деякі програми, схожі на „5−7-9%“, для приватної оборонки. Це дасть можливість новоствореним компаніям залучати фінансування саме в цій галузі», — зазначив банкір.

«Іншим пріоритетом буде фінансування муніципалітетів, тому що наші громади — це теж великий потенціал зростання фінансування проєктів розвитку: в енергоефективності, децентралізації генерації електроенергії, енергетичній безпеці громад», — наголосив Юрій Каціон.

Заступниця голови правління з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська очікує сильну конкуренцію на ринку за цих клієнтів. «У всіх є плани щодо зростання. У нас вони досить амбітні. Ми маємо зрости приблизно на 25−30% до нашого поточного портфеля. Десь на 1−1,2 млрд грн за встановленими лімітами», — заявила вона.

Читайте також Як перевірити свою кредитну історію онлайн: корисні поради

Банк Кредит Дніпро не обмежується пріоритетними галузями. «Ці стратегічні напрямки є ключовими, коли ми ставимо задачу нашим менеджерам по залученню клієнтів, але це не означає, що інші сектори залишаються поза увагою банківського сектору. Підтримка є для всіх секторів», — запевняє Тетяна Поплавська.

«Агросектор буде залишатися нашим одним із головних напрямків. Незважаючи на те, що там зараз знижується маржа, незважаючи на всі складнощі, які є. Це циклічний сектор, важливий для країни», — пообіцяла вона.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.