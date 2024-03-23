Чи можна не платити за кредитом, якщо банк став неплатоспроможним — Finance.ua

Чи можна не платити за кредитом, якщо банк став неплатоспроможним Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Чи можна не платити за кредитом, якщо банк став неплатоспроможним

Банк визнається неплатоспроможним за рішенням Національного банку України. Позичальники повинні знати, що у такому випадку вони не залишаються без уваги. Документи по кредиту не втрачають чинності.

Про це пише Фінкульт.

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Чи може позичальник банку, який віднесли до категорії неплатоспроможних і виведений з ринку, не погашати заборгованість за кредитними договорами

Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів.

Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.

Це також стосується заборгованості за платіжними картками.

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Чому позичальникам банку, що став неплатоспроможним важливо вчасно погашати заборгованість за кредитом

Кошти, сплачені позичальниками на погашення кредитів, є джерелом для розрахунків із кредиторами, у тому числі вкладниками неплатоспроможних банків.

Якщо позичальник не дотримується графіка платежів за кредитом, неплатоспроможний банк має право застосовувати штрафні санкції.

Банк також може звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Зазначається, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і у майбутньому стати підставою для надання йому кредиту за більш високою процентною ставкою або взагалі для відмови у наданні кредиту.

Що таке реструктуризація заборгованості за кредитами в неплатоспроможних банках від Фонду гарантування вкладів

Фонд пропонує пільгові умови погашення кредиту та програми реструктуризації заборгованості за кредитами для фізичних та юридичних осіб, що дозволяє позичальникам не накопичувати заборгованість, а погашати кредит за максимально сприятливими умовами.

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