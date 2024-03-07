Чи вигідно відкривати депозит у 2024 році — Finance.ua

Чи вигідно відкривати депозит у 2024 році Сьогодні 15:10 — Кредит&Депозит

Чи вигідно відкривати депозит у 2024 році

В умовах повномасштабної війни росії проти України надзвичайно важливо мати заощадження на непередбачувані обставини. Та постає питання, як саме їх зберігати. Вдома «‎під подушкою» не завжди безпечно, до того ж гроші знецінюються, і купити на них можна значно менше, ніж умовно рік тому. Більш надійним варіантом може стати банківський депозит. Та чи можна довіряти банківській системі під час війни, чи в безпеці будуть кошти і чи реально в отримати вигоду? На ці та інші питання спробуємо знайти відповіді.

Насамперед, з’ясуємо — що ж таке депозит? Це банківський продукт, умови якого передбачають таку взаємодію між клієнтом та банком: клієнт передає банку гроші на зберігання на визначений термін, а банк зобов’язується повернути їх з відсотками.

Депозити відрізняються один від одного за кількома основними критеріями:

валюта (гривня, долар чи євро);

термін вкладу (на визначений строк чи з можливістю зняти гроші за вимогою);

спосіб нарахування відсотків (відсотки розраховуються щомісяця або до суми початкового вкладу);

спосіб виплати відсотків (щомісяця чи в кінці терміну дії договору).

Та чи надійна банківська система під час війни? Показовим є те, що банки продовжують працювати та якісно обслуговувати своїх клієнтів. До того ж усі українські банки є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це означає, що під час дії воєнного стану вкладникам у разі банкрутства банку гарантовано повернуть повну суму депозиту, а також нараховані відсотки. Тобто депозит — це надійний спосіб не лише зберегти заощадження, а й навіть отримати дохід.

Переваги депозитів

Виокремити їх можна відразу декілька:

Низькі ризики. Кошти вкладників захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Доступність. Інформація про банки зібрана на сайті НБУ, її можна дізнатися за лічені хвилини та порівняти відсоткові ставки по депозитах у різних фінустановах. Швидкість. Розмістити депозит можна у будь-якому відділенні банків, а діючі клієнти можуть зробити це в декілька кліків в онлайн-банкінгу. Гарантований пасивний дохід. Під час війни попит на депозити зріс, до того ж у 2023 році депозити показали найвищу дохідність за останні три роки. Розмір доходу чітко визначений. Кладучи гроші на депозит, клієнт банку погоджується на певні терміни та відсоткову ставку. Ці показники не змінюються в залежності від коливань ринку чи інших факторів.

Та попри це вкладників досі може насторожувати питання безпеки своїх фінансів в умовах війни. Наприклад, те, що банки нараховують відсотки за депозитом тільки в кінці терміну і вивести гроші раніше неможливо. До того ж існує оподаткування депозитних вкладів. А гривневі депозити не захищені від інфляції.

Як обрати між валютним та гривневим депозитом

Вибір залежить від індивідуальних фінансових цілей та ризиків. Валютні депозити можуть бути менш вразливими до інфляції, але потребують уважного аналізу валютних ризиків.

Відкрити депозит можна у гривнях, а потім конвертувати свої кошти у валюту. Наступний крок — закрити депозит, отримавши, наприклад, долари. Як правило, мінімальний термін для такого вкладу становить 3 місяці.

Однак зараз для більшості банків пріоритетними є довгострокові депозити з привабливими ставками. До того ж фінустанови пропонують досить непогані відсотки, які можуть становити і 18−20% річних для гривневих депозитів. Та, як правило, в більшості банків ставка становить від 15%. Для валютних депозитів ставка менша — в середньому 1,5−3%. Попри це хоч на гривневому, хоч на валютному депозиті примножити гроші досить реально.

____

Ознайомитися із актуальними умовами депозитів від українських банків та відсотковими ставками, які вони пропонують, ви можете на сайті «Мінфін» у розділі «Депозити». Пропонуємо вам також пройти опитування щодо депозитів , щоб ми могли краще зрозуміти ваші потреби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.