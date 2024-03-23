Як перевірити свою кредитну історію онлайн: корисні поради — Finance.ua

Як перевірити свою кредитну історію онлайн: корисні поради Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як перевірити свою кредитну історію онлайн: корисні поради

Кожен українець може самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Це може зробити не лише активний позичальник, але й ті, хто ніколи не брав позик.

Перевірка своєї кредитної історії за допомогою онлайн-інструментів дозволяє:

дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами;

оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту;

зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням.

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Як перевірити свою кредитну історію онлайн

1. Телеграм-бот Кредитна історія УБКІ.

За допомогою бота можна не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:

обрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит;

зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені;

підключити послугу СтатусКонтроль для ефективного відслідковування свої кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї;

обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією FREEZE, щоб вберегтися від шахрайських кредитів;

контролювати кредитні історії рідних за їх згоди.

2. Застосунок Кредитна історія

Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього.

3. Застосунок Privat24 чи інтернет-банк Приват24

У меню Сервіси обираємо розділ Кредитний рейтинг і обираємо опцію, яка нас цікавить:

кредитна історія;

кредитний рейтинг;

СтатусКонтроль.

4. На сайті Українського Бюро Кредитних історій

у правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку Увійти;

вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуватися за допомогою Дія.Підпис;

після авторизації у розділі Приватним особам вибрати Кредитна історія, а потім — Отримати;



уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору закритий, а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) — зв’яжіться з уповноваженим банком.



Варто зазначити, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.

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Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного на замовлення Асоціації українських банків, українці стали частіше брати мікрокредити від початку повномасштабної війни.

Кошти витрачають на купівлю товарів щоденного вжитку до наступної заробітної плати, придбання ліків та ремонт власного житла або автомобіля.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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