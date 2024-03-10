Скільки кредитів отримали підприємці від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка) — Finance.ua

Скільки кредитів отримали підприємці від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка) Сьогодні 13:16 — Кредит&Депозит

Скільки кредитів отримали підприємці від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка)

За час дії воєнного стану в Україні підприємці отримали кредитів на загальну суму 191,3 млрд грн. Майже 100 млрд грн було видано банкам державного сектору — 35 479 кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Скільки всього видано кредитів

Лише за попередній тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 584 пільгових кредити на загальну суму 2,3 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 488 кредитів на 1,5 млрд гривень.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Протягом повномасштабного вторгнення в Україні видано 47 584 доступних кредити на загальну суму 191,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 35 479 кредитів на 97,2 млрд грн), з яких станом на 4 березня поточного року:

14,57 млрд грн — на інвестиційні цілі;

8,68 млрд грн — як антикризові кредити;

3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,63 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,66 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Усього з моменту старту Програми підписано 82 406 кредитних договорів на загальну суму 281 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 55 955 договорів на 123,9 млрд гривень.

Нагадаємо, у ІV кварталі 2023 року загальний обсяг позик, які надали за програмою «Доступні кредити 5−7−9%», збільшився на 2% та на 34% за рік.

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