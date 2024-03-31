Найкращі програми лояльності МФО: результати FinAwards 2024 — Finance.ua

Найкращі програми лояльності МФО: результати FinAwards 2024 Сьогодні 11:27 — Кредит&Депозит

Найкращі програми лояльності МФО: результати FinAwards 2024, Фото: freepik

У Києві 29 березня 2024 року відбулася щорічна церемонія нагородження FinAwards 2024 — подія, яка збирає експертів фінансової галузі для визначення кращих фінансових продуктів та послуг.

Обирали й найстійкіший банк, й найкращий депозит, кредит готівкою , найкращі продукти страхових компаній та багато іншого.

серед представників МФО дісталася компанії перше місце за найкращу програму лояльності. Особлива нагородасеред представників МФО дісталася компанії MyCredit

Обирали серед тих фінкомпаній, що вирізняються вигідними умовами, бонусами та привілеями за використання їхніх послуг чи продуктів.

Так, учасники бонусної програми лояльності від MyCredit отримують знижки до 80% на оформлення кредитів, збільшення обсягу доступної суми кредиту до 18 тис. грн.

Працює також програма «приведи друга» для клієнтів, які успішно виплатили хоча б один кредит і не мають заборгованостей. За кожного нового клієнта ви отримуєте винагороду у розмірі 250 грн.

Друге місце у цій номінації у у цій номінації у Є Гроші . Програма лояльності Є Гроші пропонує учасникам виконувати цікаві завдання та отримувати до 37 різних нагород.

Серед переваг: кешбек (залежно від кількості зібраних нагород), сорі-бонуси (у випадку технічних помилок), щотижневі промокоди зі знижкою від 75%, фіксована винагорода для рефералів та ін.

Третє місце за за CreditPlus та їхньої програми лояльності, що працює з першого закритого кредиту. Клієнт отримує знижку на повторний кредит за ступеневою системою: після вчасного закриття першого кредиту — Silver (5%), після 3−4 — Gold (15%), після п’ятого та більше — VIP (25%).

Програма «приведи друга» працює через відправлення посилань. Якщо клієнт відправляє посилання не зареєстрованій особі, яка оформлює перший кредит, обидва отримують поповнення мобільних рахунків на 100 грн.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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