Фінкомпанії почали активніше видавати кредити — Finance.ua

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Фінкомпанії почали активніше видавати кредити

Кредит&Депозит
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Фінкомпанії почали активніше видавати кредити
Фінкомпанії почали активніше видавати кредити
Другий квартал поспіль фінкомпанії нарощували кредитування. Обсяг наданих кредитів у IV кварталі зріс на 10,7% завдяки новим кредитам бізнесу та населенню.
Про це йдеться на сайті регулятора.
«За рік було надано на 70% більше позик населенню, ніж у 2022 році, але це все ще на 40% менше, ніж у 2021 році», — повідомили в НБУ.
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Зазначається, що операції лізингу скоротилися на 18% за квартал, передусім у юридичних осіб-лізингодавців. Нові лізингові угоди, як і раніше, укладалися на придбання легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки й вантажівок.
За даними Нацбанку, фінансові компанії за рік отримали 8,5 млрд грн прибутку, понад половину з якого заробила державна компанія «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя» за рахунок процентних виплат за ОВДП у капіталі. Уточнюється, що прибутковими були три чверті фінкомпаній.
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«Діяльність ломбардів у IV кварталі стагнувала. Обсяги активів та нових кредитів зменшилися, а процентні доходи знизилися. Однак сегмент отримав прибуток завдяки зменшенню адміністративних витрат», — йдеться в повідомленні.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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