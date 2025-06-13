День фінансів: реакції ринків на удар Ізраїлю по Ірану, транш від ЄС, пільги на імпорт оптоволокна для дронів — Finance.ua

День фінансів: реакції ринків на удар Ізраїлю по Ірану, транш від ЄС, пільги на імпорт оптоволокна для дронів Сьогодні 17:45

П’ятниця, 13 червня. Як нафта та долар відреагували на конфлікт на Близькому Сході та що вирішили в ЄС щодо тимчасового захисту для українців.

Реакції ринків на удар Ізраїлю по Ірану

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару, націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Ціни на нафту підскочили більш ніж на $4 за барель. Це найбільше денне зростання з 2022 року, коли через вторгнення росії в Україну також стався стрибок енергоресурсів.

Статус долара США як «тихої гавані» опинився під загрозою. Спершу долар відхилився від історичних норм і впав. Пізніше американська валюта продемонструвала незначне зростання, але її вартість залишається близькою до трирічного мінімуму.

Авіакомпанії скасовують та перенаправляють свої рейси. Значно зменшився трафік у повітряному просторі над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією.

Зеленський підписав декілька законів

Володимир Зеленський підписав два закони, які сприятимуть розвитку вітчизняного оборонного виробництва. Зокрема, йдеться про звільнення від податків і мит на ключові компоненти для виготовлення дронів, включно з оптоволокном.

Також він підписав закон, який уточнює порядок призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану.

💳 До речі, Finance.ua ознайомився з різноманітними пропозиціями програм лояльності, які в наші дні можуть запропонувати банки. Подробиці у цьому огляді:

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС домовилася про продовження дії тимчасового захисту для громадян України ще на рік — до березня 2027 року. Водночас країни ЄС також обговорюють створення «дорожньої карти» для повернення українців після завершення війни.

Відмітимо, що уряд Чехії готує зміни до міграційної системи, щоб залучити більше висококваліфікованих працівників на тлі дефіциту кадрів у багатьох галузях.

Водночас українські біженці в Польщі додали майже 100 млрд злотих до ВВП у 2024 році. Це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні за 3 роки війни.

Транш від ЄС

Сьогодні Європейський Союз перерахував Україні п’ятий транш у межах програми G7 ERA на суму 1 мільярд євро. Загальна підтримка ЄС за програмою ERA вже сягнула 7 мільярдів євро.

З іншого боку, у США не проголосували за допомогу Україні на $300 мільйонів.

Фейкові листи від ДПС

В Україні знову активізувалися шахраї, які надсилають платникам податків листи від імені податкової нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ. ДПС вже підготувала звернення до правоохоронців із заявою щодо вчинення шахрайських дій.

Пільги на імпорт електромобілів

В Україні пропонують продовжити податкові пільги на ввезення електромобілів ще на рік до 1 січня 2027-го. Ініціатори законопроєкту переконані, що податкові пільги допоможуть зберегти динаміку розвитку ринку електромобілів.

Гірський курорт за €140 мільйонів

В Україні збудують всесезонний гірський курорт. GORO Mountain Resort реалізується в межах державної програми підтримки великих інвестпроєктів. Тож Міністерство економіки підготувало інструкцію для інвесторів, яка пояснює, як податися на участь у програмі.

🎬 А в новому відео на нашому YouTube-каналі керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов дає цінні поради для інвесторів початківців в Україні:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.