Знову шахраї: фейкові листи від ДПС про залучення коштів на ЗСУ — Finance.ua

Знову шахраї: фейкові листи від ДПС про залучення коштів на ЗСУ Сьогодні 09:58 — Кримінал

Знову шахраї: фейкові листи від ДПС про залучення коштів на ЗСУ

Тільки вчора в НБУ повідомили , що зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ в темі листа та назві доданого файла.

І от знову активізувалися шахраї, які використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ.

Про це в Telegram-каналі повідомив Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

«Отримав інформацію, що такі листи надсилають платникам податків. Одразу наголошую! ЦЕ ФЕЙК! Податкова не причетна до цієї розсилки. Її мета — ошукати підприємців та дискредитувати податкову службу», зазначив Руслан Кравченко.

ДПС вже підготовлено звернення до правоохоронців із заявою щодо вчинення шахрайських дій.

Що робити

«Дуже прошу всіх платників бути обачними. Отримали подібне повідомлення — негайно звертайтесь до правоохоронних органів та повідомляйте до ДПС. Зупинимо шахраїв, які хочуть нажитися на нашій повазі до військових!» — наголосив Голова ДПС.

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