Нові правила призупинення трудових договорів: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Нові правила призупинення трудових договорів: Зеленський підписав закон Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Нові правила призупинення трудових договорів: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4412-IX , який уточнює порядок призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану. Документ спрямований на захист прав як працівників, так і роботодавців.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Одна з ключових змін — заборона звільнення працівників, які не виходять на роботу через перебування в зоні активних бойових дій. Такі випадки не можуть кваліфікуватися як «прогул» за пунктом 4 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю.

Новий закон зобов’язує обидві сторони трудового договору підтримувати актуальні контактні дані та залишатися на зв’язку навіть якщо дія договору тимчасово призупинена.

Призупинення трудового договору може ініціювати як працівник, так і роботодавець, але строк такої зупинки не повинен перевищувати 90 календарних днів. За взаємною згодою цей період може бути продовжено, однак не довше, ніж до закінчення воєнного стану.

Закон вже опубліковано в «Голос України» від 13.06.2025.

Протягом 60 днів роботодавці мають оновити контактну інформацію в ЄДР, а працівники, які у період дії воєнного стану були відсутні понад 90 днів або робочі місця яких розташовані в зоні активних бойових дій, мають повідомити актуальні засоби зв’язку.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон № 4339-IX, який удосконалює правове регулювання умов надомної та дистанційної роботи. Документ передбачає, що батьки дітей віком до 14 років, які навчаються онлайн, зможуть перейти на дистанційну або надомну форму праці за згодою з роботодавцем. Також закон дозволяє направляти таких працівників у службові відрядження, якщо це прописано в умовах їхнього трудового договору.

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