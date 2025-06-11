Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео) — Finance.ua

Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео)

Нині існує багато альтернативних оцінок рівня безробіття в Україні, які проводять різні інститути і організації. Наприклад, дослідження Інституту демографії дають оцінку в 9% безробіття в 2024 році,

Про це заявила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник на телемарафоні, пише РБК Україна, (відео за посиланням ).

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«Якщо будемо говорити про оціночне судження НБУ, то там говорять про 16%», — повідомила Мельник.

«Якось у нас так складається, що у нас бракує кадрів, і в той же час багато людей говорять про те, що не можуть знайти собі досить гарну роботу, яка б відповідала їхнім очікуванням». Вона заявила, що ситуація на ринку праці складна.

Хто потрібен

Попит на робітничі професії. За її словами, це пов’язано з війною та тим, що багато чоловіків задіяні в Силах оборони.

Зокрема, залишаються вакантними пропозиції роботодавців в таких професіях, як слюсар, працівники комунального господарства, працівники транспортного господарства, де потрібні певні компетенції.

«Проте служба працює над цим, і ми навіть жінок перевчаємо на умовно чоловічі професії», — сказала вона та навела приклади: трактористка, слюсарка, верстатниця, фрезерувальниця.

Раніше писали , станом на кінець травня 2025 року в Державній службі зайнятості перебувало 40,7 тисячі безробітних, які отримували грошову допомогу. Цей показник поступово зменшується: у квітні отримувачів було понад 41 тисячу, у березні — 42 тисячі, а в січні та лютому — по 45 тисяч осіб.

Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається близько 80% від середнього рівня 2021 року. Про це свідчить Трекер економіки під час війни Центру економічної стратегії.

Також уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей.

У наступному навчальному році Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками:

Інженерія, виробництво та будівництво — 27,6%.

Освіта — 15,8%.

Інформаційні технології — 13,4%.

Безпека та оборона — 7,6%.

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина — 6,7%.

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