Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео) — Finance.ua
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Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео)

Особисті фінанси
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Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео)
Хто потрібен на ринку праці: де шукати роботу (відео)
Нині існує багато альтернативних оцінок рівня безробіття в Україні, які проводять різні інститути і організації. Наприклад, дослідження Інституту демографії дають оцінку в 9% безробіття в 2024 році,
Про це заявила заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник на телемарафоні, пише РБК Україна, (відео за посиланням).
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«Якщо будемо говорити про оціночне судження НБУ, то там говорять про 16%», — повідомила Мельник.
«Якось у нас так складається, що у нас бракує кадрів, і в той же час багато людей говорять про те, що не можуть знайти собі досить гарну роботу, яка б відповідала їхнім очікуванням».
Вона заявила, що ситуація на ринку праці складна.

Хто потрібен

Попит на робітничі професії. За її словами, це пов’язано з війною та тим, що багато чоловіків задіяні в Силах оборони.
Зокрема, залишаються вакантними пропозиції роботодавців в таких професіях, як слюсар, працівники комунального господарства, працівники транспортного господарства, де потрібні певні компетенції.
«Проте служба працює над цим, і ми навіть жінок перевчаємо на умовно чоловічі професії», — сказала вона та навела приклади: трактористка, слюсарка, верстатниця, фрезерувальниця.
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Раніше писали, станом на кінець травня 2025 року в Державній службі зайнятості перебувало 40,7 тисячі безробітних, які отримували грошову допомогу. Цей показник поступово зменшується: у квітні отримувачів було понад 41 тисячу, у березні — 42 тисячі, а в січні та лютому — по 45 тисяч осіб.
Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається близько 80% від середнього рівня 2021 року. Про це свідчить Трекер економіки під час війни Центру економічної стратегії.
Також уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей.
У наступному навчальному році Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками:
  • Інженерія, виробництво та будівництво — 27,6%.
  • Освіта — 15,8%.
  • Інформаційні технології — 13,4%.
  • Безпека та оборона — 7,6%.
  • Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина — 6,7%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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