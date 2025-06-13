ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року — Finance.ua

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року Сьогодні 15:31

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС домовилася про продовження дії тимчасового захисту для громадян України ще на рік — до березня 2027 року.

Відповідне рішення було погоджено 13 червня на зустрічі у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

Про домовленість щодо продовження захисту повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов перед початком зустрічі. За його словами, це рішення дає українцям у Європі більше визначеності для планування життя та гарантії безпеки.

Нині під статусом тимчасового захисту знаходиться близько 5 мільйонів українців, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни. Понад половина з них перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

За словами Чернишова, міністри внутрішніх справ країн ЄС підтвердили підтримку України під час особистої зустрічі.

«Ми веземо додому повну підтримку європейських міністрів. Вони віддані спільній справі», — сказав він.

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Чернишов також нагадав, що росія щодня атакує українські міста, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Він підкреслив, що Україні необхідна підтримка союзників для спільного протистояння агресії.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер підтвердив продовження захисту до 2027 року. Водночас він зазначив, що країни ЄС також обговорюють створення «дорожньої карти» для повернення українців після завершення війни.

«Україна потребує своїх людей для відновлення. Важливо не лише говорити про Україну, а говорити з Україною», — наголосив Бруннер.

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«Ми будемо готові добровільно повернути частину або більшість українців, як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир. Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн Європейського Союзу, які називатимуться хабами єдності, і які надаватимуть фахові послуги для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру», — проінформував Чернишов.

Він зауважив, що хаби єдності будуть допомагати й тим, «хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу».

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Міністерства національної єдності заявили , що Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, але закликає країни ЄС уже зараз готуватися до завершення цього режиму захисту.

Ідеться, зокрема, про перехід на інші правові підстави перебування — наприклад, дозвіл на проживання через роботу, навчання чи наукову діяльність. Крім того, рекомендується створити програми добровільного повернення.

За даними Євростату, станом на 30 квітня 2025 року 4,26 мільйона громадян, які виїхали з України внаслідок російської військової агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Найбільше українців отримали тимчасовий захист у таких країнах:

Німеччина — 1 189 355 (27,9% від загальної кількості),

Польща — 986 925 осіб (23,2%),

Чехія — 370 600 (8,7%).

Найбільше зростання зафіксовано у Швеції (на 9345), Чехії (5545) та Німеччині (4465).

Укрінформ За матеріалами:

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