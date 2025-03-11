Кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС продовжує зростати — Євростат Сьогодні 16:34

Кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС продовжує зростати — Євростат

Станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона громадян країн, які не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Про це пише Євростат

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Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були:

Німеччина (1 170 250 осіб; 27,3% від загальної кількості ЄС),

Польща (993 015; 23,2%)

Чехія (394 985; 9,2%).

Порівняно з кінцем грудня 2024 року загальна кількість осіб під тимчасовим захистом в ЄС на кінець січня зросла на 25 530 (+0,6%).

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+8 800; +0,8%), Чехії (+6 360; +1,6%) та Іспанії (+3 050; +1,3%).

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Кількість людей під тимчасовим захистом зменшилася:

лише в Данії (-2 245; -6,1%),

Франції (-660; -1,1%),

Австрії (-420; -0,5%)

Литві (-155; -0,3%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (36,2), Польщі (27,1) та Естонії (26,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.

31 січня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС.

Стать

Дорослі жінки становили майже половину (44,8%) підзахисних осіб. Діти становили майже третину (31,8%), а дорослі чоловіки — менше чверті (23,4%).

Раніше ми писали , що європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки України з боку США впливатиме на перебіг війни. На їхню думку, надалі це може перерости в нову хвилю великої кількості українських біженців.

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