Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату — Finance.ua
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Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату

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Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату
Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату
Станом на 30 квітня 2025 року 4,26 мільйона громадян, які виїхали з України внаслідок російської військової агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Про це пише Євростат.
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Найбільше українців отримали тимчасовий захист у таких країнах:
  • Німеччина — 1 189 355 (27,9% від загальної кількості),
  • Польща — 986 925 осіб (23,2%),
  • Чехія — 370 600 (8,7%).
Найбільше зростання зафіксовано у Швеції (на 9345), Чехії (5545) та Німеччині (4465).
Найбільше зменшення кількості українців зафіксовано в Латвії (на 18 260), Польщі (10 195) і Франції (670).
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Найвищий відсоток
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвищий відсоток тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу жителів, зафіксований:
  • у Чехії (34),
  • в Польщі (26,9)
  • Естонії (24,7),
  • тоді як на рівні ЄС цей відсоток становив 9,5 на тисячу жителів.
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Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Крім того, планується створити нову посаду — Спеціального представника з питань українців у ЄС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності та пресслужба Європейської комісії.
Тимчасовий захист, який зараз діє до березня 2026 року, хочуть продовжити ще на рік. Цей статус гарантує українцям в ЄС доступ до базових послуг, житла, медичної допомоги, освіти й ринку праці.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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