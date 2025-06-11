Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату Сьогодні 13:28 — Світ

Де зменшилась, а де збільшилась кількість українців з тимчасовим захистом — дані Євростату

Станом на 30 квітня 2025 року 4,26 мільйона громадян, які виїхали з України внаслідок російської військової агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Про це пише Євростат

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Найбільше українців отримали тимчасовий захист у таких країнах:

Німеччина — 1 189 355 (27,9% від загальної кількості),

Польща — 986 925 осіб (23,2%),

Чехія — 370 600 (8,7%).

Найбільше зростання зафіксовано у Швеції (на 9345), Чехії (5545) та Німеччині (4465).

Найбільше зменшення кількості українців зафіксовано в Латвії (на 18 260), Польщі (10 195) і Франції (670).

Найвищий відсоток

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвищий відсоток тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу жителів, зафіксований:

у Чехії (34),

в Польщі (26,9)

Естонії (24,7),

тоді як на рівні ЄС цей відсоток становив 9,5 на тисячу жителів.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала подовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року. Крім того, планується створити нову посаду — Спеціального представника з питань українців у ЄС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності та пресслужба Європейської комісії.

Тимчасовий захист, який зараз діє до березня 2026 року, хочуть продовжити ще на рік. Цей статус гарантує українцям в ЄС доступ до базових послуг, житла, медичної допомоги, освіти й ринку праці.

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