Авіакомпанії перенаправляють або скасовують рейси над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією — Finance.ua

Авіакомпанії перенаправляють або скасовують рейси над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією Сьогодні 10:45 — Світ

Авіакомпанії перенаправляють або скасовують рейси над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією

Авіакомпанії скасовують та перенаправляють свої рейси, щоб убезпечити пасажирів і екіпаж після того, як Ізраїль завдав ударів по цілях на території Ірану. За даними Flightradar24, значно зменшився трафік у повітряному просторі над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією.

Про це повідомляє Reuters.

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово припинив роботу. Ізраїль перебуває в стані повної бойової готовності через можливу відповідь Ірану. Державна авіакомпанія El Al скасувала всі рейси та почала виводити літаки з країни. Так само вчинив перевізник Israir, заявивши, що летовище залишатиметься зачиненим щонайменше до кінця вихідних.

Іран закрив свій повітряний простір до подальших розпоряджень. Ірак зупинив усі рейси у своїх аеропортах і закрив небо. Йорданія зробила те саме кількома годинами пізніше.

За даними проєкту Safe Airspace, тепер рейси оминають регіон або через Єгипет і Саудівську Аравію на півдні, або через Туреччину, Азербайджан і Туркменістан на півночі.

Аеропорт у Баку прийняв кілька перенаправлених рейсів, зокрема від Etihad Airways та Turkish Airlines. Emirates перенаправила рейс з Манчестера до Дубая в Стамбул, а flydubai з Белграда до Єревана.

Авіакомпанія flydubai призупинила польоти до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. Чимало інших рейсів було скасовано або повернуто до аеропортів вильоту. Qatar Airways скасувала два рейси до Дамаска.

Нагадаємо, в ніч проти 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару, націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану. У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Ціни на нафту підскочили більш ніж на $4 за барель. Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $4,60 (або 6,63%) до $73,96 за барель. Протягом торгової сесії ціна сягала $78,50, найвищого рівня з 27 січня. Нафта марки WTI зросла на $4,99 (або 7,33%) до $73,03 за барель, досягнувши максимуму $77,62, найвищого рівня з 21 січня.

Це найбільше денне зростання з 2022 року, коли через вторгнення росії в Україну також стався стрибок цін на енергоресурси.

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