День фінансів: призначення нового директора БЕБ, послаблення валютних обмежень, відключення боржників від світла — Finance.ua

День фінансів: призначення нового директора БЕБ, послаблення валютних обмежень, відключення боржників від світла Сьогодні 17:45

Середа, 6 серпня. НБУ зняв частину валютних обмежень для бізнесу, Кабмін призначив нового директора БЕБ, а Польща офіційно отримала нового президента.

Уряд призначив нового директора БЕБ

Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Від нового керівника очікується оновлення роботи Бюро, посилення інституційної спроможності та налагодження ефективного діалогу з бізнесом.

Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників. У найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів.

Послаблення валютних обмежень

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни торкнулися репатріації дивідендів, хеджування валютних ризиків, переказів валютних коштів, підтримки ювелірної галузі, регулювання зовнішніх позик, а також стимулювання бізнесу, що підтримує ЗСУ.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, цей пакет послаблень враховує запити бізнесу.

Відновлення водійського посвідчення та техпаспорта

Українці, які внаслідок обстрілів втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зможуть безкоштовно оформити нові документи. Наступним етапом стане безкоштовне відновлення ID-документів для тих, хто втратив їх через бойові дії.

Підстави для відключень світла

НКРЕКП схвалила проєкт постанови про зміни до правил роздрібного ринку електроенергії аби покращити платіжну дисципліну серед непобутових споживачів. Згідно з новими правилами, боржників буде легше відключати від світла.

Виплати постраждалим на виробництві

Кабмін ухвалив рішення про збільшення розміру щомісячної грошової компенсації для осіб, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та мають потребу в постійному догляді або медичному забезпеченні.

💳 Нагадаємо, 30 липня уряд затвердив нову ініціативу ― єдиний інструмент для отримання всіх державних виплат. Українцям не доведеться відкривати різні платіжні засоби для виплат, бо всі види соціальної допомоги тепер нараховуватимуться на одну картку. У новій статті розповімо, які ж особливості використання «Дія.Картка» та як її оформити:

Операторам зв’язку спростили будівництво мереж

Володимир Зеленський підписав закон для пришвидшення будівництва мереж мобільного звʼязку. Документ врегульовує процедуру примусового відчуження землі та нерухомого майна під час воєнного стану. Йдеться про майно, яке необхідне для створення об’єктів оборонно-промислового комплексу, цифрової інфраструктури та транспортних проєктів.

Ціни на квартири в новобудовах

Як розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський, ті, хто чекали обвалу цін на первинці — так і не дочекались. У найближчій перспективі на первинний ринок більше впливатиме іпотека. Найдешевше квадратний метр у липні коштував у Запоріжжі — 25 000 грн та Сумах — 26 000 грн, у Харкові — 27 900 грн.

За даними Dim. ria, у більшості регіонів на первинному ринку спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць. Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м².

Як змінились зарплати порівняно з 2024 роком

Дослідження Grc.ua показує , що в першому кварталі 2025 року середня заробітна плата стала вищою на 24,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте зарплати керівників у фінансовому секторі, в ІТ, агробізнесі та страхуванні зросли на 30−40% у порівнянні з 2024 роком.

До речі, аналітики Опендатабот розповіли , що посадовці брешуть у своїх деклараціях. Кожна третя з перевірених декларацій містила ознаки свідомого внесення недостовірної інформації. Сума таких «похибок» — понад 5,8 млрд грн. У середньому, це виходить по 13,6 млн грн на декларацію.

У Польщі офіційно новий президент

Кароль Навроцький склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду. Його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроцький виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.

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